Trump spune că nu se opune livrării de petrol rusesc către Cuba, în ciuda blocadei SUA

Potrivit NBC News, Donald Trump a afirmat, la bordul avionului prezidențial Air Force One, că nu se opune livrării de petrol către Cuba, chiar dacă transportul ar veni din Rusia. „Dacă o țară vrea să trimită petrol în Cuba în acest moment, nu am nicio problemă, fie că este Rusia sau altcineva”, a declarat liderul american în fața jurnaliștilor.

Potrivit datelor de monitorizare a traficului maritim, petrolierul Anatoly Kolodkin transportă aproximativ 730.000 de barili de petrol. El se afla în apropierea coastei estice a Cubei, urmând să ajungă în portul Matanzas. Nava este însă sancționată de Statele Unite, Uniunea Europeană și Regatul Unit în urma războiului din Ucraina.

Criză energetică severă în Cuba

Declarația lui Trump vine în contextul unei blocade energetice impuse de Washington, menită să exercite presiuni asupra guvernului cubanez. Măsura a limitat drastic livrările de combustibil către insulă. De asemenea a provocat efecte grave asupra economiei și vieții de zi cu zi a populației. În ultimele luni, Cuba s-a confruntat cu pene de curent extinse, lipsă de combustibil și probleme majore în sistemul de transport și în spitale.

Experții estimează că petrolul transportat de petrolier ar putea produce aproximativ 180.000 de barili de motorină. Ar fi suficienți pentru a acoperi cererea zilnică a Cubei timp de aproximativ nouă sau zece zile. Trump a spus că, în actualul context, consideră că populația cubaneză are nevoie de combustibil pentru nevoile de bază. „Oamenii au nevoie de căldură, de răcire și de toate celelalte lucruri necesare pentru a trăi”, a declarat președintele american.