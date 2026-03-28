„Cuba este următoarea”, amenință Donald Trump

Guvernul comunist cubanez se află sub o presiune tot mai mare din partea lui Donald Trump, care a impus o blocadă petrolieră de facto în ianuarie și a ridicat posibilitatea „luării” insulei caraibiene, potrivit Le Figaro.

Vorbind la forumul de investiții FII Priority, susținut de Arabia Saudită, desfășurat la Miami, Trump a declarat că mișcarea sa „Make America Great Again” (MAGA) își dorește „putere” și „victorie”, citând raidul din ianuarie în care forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro. „Am construit această mare armată. Am spus: «Nu va trebui niciodată să o folosiți», dar uneori nu aveți de ales”, a afirmat președintele SUA. „Și Cuba este următoarea, apropo. Dar prefă-te că nu am spus nimic.”

A numit Strâmtoarea Ormuz: „strâmtoarea Trump”

Donald Trump nu a specificat ce intenționează să facă în privința Cubei, spunând presei să „ignoare această declarație” înainte de a repeta „Cuba este următoarea”, provocând râsete în rândul publicului. În discursul său de vineri, președintele republican a făcut și o glumă numind Strâmtoarea Ormuz „strâmtoarea Trump”.

Cuba anunță o „rezistență indestructibilă”

Liderul cubanez Miguel Diaz-Canel a afirmat săptămâna trecută că orice agresor extern se va confrunta cu o „rezistență indestructibilă”, chiar dacă țara afectată de penurii de energie electrică a fost lovită de două pene de curent la nivel național într-o singură săptămână.

Statele Unite au impus un embargou comercial asupra Cubei timp de decenii. Relațiile s-au îmbunătățit în ultimii ani, dar s-au deteriorat brusc din nou de când Donald Trump a preluat mandatul pentru un al doilea mandat, în timp ce președintele SUA încearcă să consolideze influența Washingtonului asupra Americii Latine.

Un diplomat cubanez a declarat recent că Havana este dispusă să continue dialogul cu Washingtonul, dar că discutarea unei schimbări a sistemului său politic este exclusă. Două veliere aparținând unui convoi internațional care transporta provizii medicale, alimente, panouri solare și alte bunuri destinate Cubei au dispărut vineri.