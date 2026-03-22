Cuba, din nou în întuneric. A șaptea pană totală de curent în 18 luni lasă 10 milioane fără lumină

Unión Eléctrica de Cuba a anunțat sâmbătă după-amiază o „deconectare totală” a sistemului electric, conform AP.

Cauza a fost o defecțiune la o unitate a centralei termoelectrice din Nuevitas, în Camagüey. Defecțiunea a declanșat un efect în cascadă care a afectat întreaga rețea națională.

Străzile din Havana au rămas în întuneric. Locuitorii se deplasau la lumina telefoanelor mobile, la fel ca și săptămâna trecută. Este a treia pană la nivel național din martie și a șaptea din octombrie 2024.

Fără petrol, rețeaua nu poate fi repornită

Ceea ce face această pană mai gravă decât cele anterioare este lipsa combustibilului. Cuba nu mai dispune de motorină și păcură pentru motoarele de generare distribuită. Guvernul a confirmat că acestea sunt oprite complet din ianuarie din cauza lipsei de combustibil.

Fără aceste motoare, repornirea rețelei este mult mai lentă și mai dificilă. Sâmbătă, zece din cele 16 unități termoelectrice ale țării erau deja scoase din funcțiune înainte de colapsul total. Centralele sunt construite în mare parte în anii ’60 și ’70 și suferă de un deficit cronic de investiții.

Ordinul lui Trump, factorul decisiv

Pe 29 ianuarie 2026, Donald Trump a semnat un ordin executiv care impune taxe extraordinare oricărei țări ce vinde petrol către Cuba. De atunci, președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a confirmat că nicio picătură de petrol nu a mai ajuns pe insulă în ultimele trei luni.

Aprovizionarea cu țiței din Venezuela s-a oprit după arestarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane. O tentativă de aprovizionare cu motorină rusă a fost blocată de Washington chiar cu o zi înainte de noua pană.

Consecințe economice și sociale

Prețul combustibilului pe piața neoficială a ajuns la nouă dolari pe litru. Umplerea rezervorului unei mașini poate costa peste 300 de dolari – mai mult decât salariul anual al majorității cubanezilor.

Experții independenți estimează că refacerea sistemului electric ar costa între 8 și 10 miliarde de dolari. Economia cubaneză s-a contractat cu peste 15% din 2020. Panele de curent au declanșat principalele proteste sociale din ultimii ani și afectează direct viața de zi cu zi: gătitul, conservarea alimentelor și programul de muncă.