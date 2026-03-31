Un petrolier sub pavilion rus a intrat în zona de ancoraj a portului Matanzas din Cuba

Nava Anatoly Kolodkin, supusă sancțiunilor SUA, a intrat în apele teritoriale cubaneze duminică seara, nu departe de baza Marinei SUA din Golful Guantanamo. Statele Unite au declarat că permit petrolierului să livreze combustibil din motive umanitare, scrie Reuters.

Petrolierul Aframax a intrat în Golful Matanzas – cel mai mare port de superpetroliere și depozitare a combustibilului din țară – sub un cer senin și vânt slab, la răsăritul soarelui. O mare parte a orașului din apropiere – și majoritatea Cubei – era fără curent electric când petrolierul a ajuns în zona portuară.

Cuba nu a mai primit un petrolier de trei luni, potrivit președintelui Miguel Diaz-Canel, ceea ce a agravat o criză energetică care a dus la întreruperi de curent aparent nesfârșite în toată țara de 10 milioane de locuitori și a adus spitalele, transportul public și producția agricolă în pragul colapsului.

Dacă va fi livrat, combustibilul ar oferi guvernului comunist al Cubei o gură de oxigen în contextul presiunii crescânde din partea administrației Trump, care a promis schimbări în Cuba.

Vor trece câteva zile până când țițeiul de la bordul navei Anatoly Kolodkin va putea fi prelucrat pe plan intern și transformat în combustibil pentru motoare și produse rafinate, precum motorină și păcură pentru producerea de energie electrică.

Nava transportă țiței rusesc Urals, un țiței mediu acid, care se potrivește bine rafinăriilor învechite din Cuba.