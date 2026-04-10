Rusia promite sprijin energetic pentru Cuba, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite ale Americii

Diplomatul rus a subliniat că sprijinul Moscovei nu se va limita la livrările recente de petrol. Potrivit acestuia, va include măsuri suplimentare pentru a susține sectorul energetic din Cuba, grav afectat de restricțiile impuse de Statele Unite ale Americii.

„Nu putem trăda Cuba. Este exclus. Nu o putem lăsa singură”, a declarat Riabkov, citat de agenția rusă de presă TASS, referindu-se la embargoul american pe care l-a calificat drept „ilegal și absolut inacceptabil”.

Oficialul a precizat că necesarul energetic al Cubei reprezintă o prioritate și că Rusia analizează noi livrări de combustibil. Recent, petrolierul rus Anatoly Kolodkin a adus aproximativ 700.000 de barili de țiței pe insulă.

Nava, aflată sub sancțiuni americane, a fost autorizată să livreze combustibil din motive umanitare, în contextul unei crize energetice severe care a dus la raționalizarea carburanților și pene de curent frecvente în Cuba.

Riabkov a mai afirmat că Rusia nu are de gând să se retragă din emisfera vestică, în pofida presiunilor Washingtonului. El a acuzat SUA că încearcă să limiteze influența Moscovei și a Chinei în regiune.

În ultimele luni, Rusia și-a intensificat contactele diplomatice cu autoritățile cubaneze. Ministrul de externe al Cubei, Bruno Rodríguez, s-a întâlnit în februarie la Moscova cu președintele Vladimir Putin și cu șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov.

Rusia încearcă astfel să reînvie relațiile strânse pe care le-a avut cu Cuba în perioada sovietică.