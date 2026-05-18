Axios: Cuba cumpără peste 300 de drone și analizează folosirea lor pentru a ataca ținte americane

China a achiziționat peste 300 de drone și a început recent să discute planuri de a le folosi pentru a ataca baza americană din Golful Guantanamo, dar și nave militare americane, potrivit unor informații publicate de Axios.
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Diana Nunuț
18 mai 2026, 11:34, Știri externe
Cuba a cumpărat peste 300 de drone militare, potrivit unor informații clasificate comunicate agenției de știri Axios.

De asemenea, Cuba a discutat și planuri de a folosi aceste drone pentru a ataca baza navală americană din Golful Guantanamo, precum și nave militare și, posibil, Key West, Florida, mai relevă sursa citată.

Un înalt oficial american a declarat pentru Axios că administrația Trump este îngrijorată din cauza evoluțiilor în domeniul războiului cu drone și a prezenței consilierilor militari iranieni la Havana.

„Când ne gândim la faptul că aceste tipuri de tehnologii se află atât de aproape și la o serie de actori răuvoitori, de la grupuri teroriste la carteluri de droguri, iranieni și ruși, este îngrijorător. Este o amenințare în creștere”, a spus oficialul american pentru sursa citată.

Totodată, el a mai spus că în ultima lună, oficialii cubanezi au solicitat mai multe drone și echipamente militare din Rusia și că dronele achiziționate încă din 2023 au fost depozitate în locații strategice.

Potrivit Axios, Cuba nu este considerată de către oficialii americani drept o amenințare iminentă și nici că ar planifica în mod activ un atac asupra intereselor americane. Totuși, serviciile de informații americane indică faptul că oficialii militari ai insulei au discutat planuri de război cu drone, în situația izbucnirii unor ostilități pe fondul deteriorării continue a relațiilor cu SUA.

„Nimeni nu este îngrijorat de avioanele de vânătoare din Cuba. Nici măcar nu este clar dacă au vreunul care poate zbura”, a conchis oficialul american.

