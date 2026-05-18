Un asteroid recent descoperit trece luni pe lângă Pământ, mai aproape decât unii sateliți. Acesta este monitorizat de astronomi, iar trecerea va fi transmisă în direct în mediul online. Specialiștii spun că Pământul nu este în pericol.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
18 mai 2026, 12:14, Știri externe
Asteroidul supranumit 2026 JH2 are o lățime de până la 35 de metri și va trece luni pe lângă Pământ mai aproape decât unii sateliți, potrivit Live Science.

Asteroidul se apropie de Pământ cu o viteză de aproximativ 32.000 km/h. Roca spațială a fost descoperită pe 10 mai de astronomii de la Observatorul Mount Lemmon, lângă Tucson, Arizona.

Asteroidul are o dimensiune apropiată de cea a meteoritului de la Celiabinsk, care a explodat deasupra Rusiei în 2013. De asemenea, este cea mai mare rocă spațială care a intrat în atmosfera Pământului în 120 de ani.

În noaptea de luni spre marți (ora României n.r.) 2026 JH2 va trece deasupra suprafeței Pământului la o altitudine de aproximativ 91.000 de kilometri – aproximativ un sfert din distanța dintre Terra și Lună.

Asteroidul va putea fi observat cu un telescop bun sau cu un binoclu pentru observarea stelelor. Trecerea poate fi văzută și online. Proiectul Telescopului Virtual, condus de astronomul Gianluca Masi, va distribui o transmisiune în direct a survolului, așa cum se vede dintr-un telescop amplasat în Manciano, Italia.

Este extrem de rar ca un asteroid de dimensiunea lui 2026 JH2 să se apropie atât de mult de Pământ. Următoarea rocă spațială de dimensiuni considerabile care se va apropia atât de mult de Pământ va fi asteroidul „Zeul Haosului”, 99942 Apophis, care va zbura la 32.000 km de Pământ pe 13 aprilie 2029.

Apophis are potențialul de a provoca daune grave planetei noastre. Traiectoria actuală elimină posibilitatea unei ciocniri cu Pământul. Totuși, experții avertizeză că traiectoria se poate modifica în cazul interacțiunilor cu alți asteroizi în următorii trei ani. De aceea, oamenii de știință îl urmăresc îndeaproape pe Apophis și vor trimite o sondă pentru a-l monitoriza din spațiu.

