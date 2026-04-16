Asteroidul „Zeul Haosului” va trece pe lângă Pământ în 3 ani, conform NASA

Oamenii de știință se așteaptă ca un asteroid de mărimea a trei terenuri de fotbal să treacă pe lângă Pământ în trei ani, permițând oamenilor de știință să studieze colosala rocă spațială de la mică distanță, a anunțat miercuri NASA.

Asteroidul Apophis, numit după zeul egiptean antic cunoscut sub numele de „Zeul Haosului”, va trece în viteză pe lângă planetă pe 13 aprilie 2029.

Acesta va trece la aproximativ 32.000 de kilometri deasupra suprafeței Pământului, ceea ce l-ar face mai aproape decât mulți sateliți aflați pe orbită, a adăugat agenția.

Cei mai înalți sateliți orbitează la o altitudine de aproximativ 35.000 de kilometri față de Ecuator.

Deși oamenii de știință îl consideră pe Apophis „un asteroid potențial periculos”, NASA a asigurat publicul că acesta nu va reprezenta o amenințare pentru Pământ în timpul călătoriei sale din 2029, scrie Anadolu.

După ani de monitorizare continuă, oamenii de știință spun că sunt încrezători că obiectul nu reprezintă o amenințare pentru Pământ, cel puțin în următorii 100 de ani.

„Nu există niciun pericol pentru Pământ, pentru nimeni sau ceva ce trăiește pe el sau pentru astronauți sau sateliți din spațiu”, a transmis agenția.

„Dar evenimentul este o oportunitate uimitoare și total fără precedent de a afla mult mai multe despre Apophis și asteroizi similari din apropierea Pământului”, a adăugat aceasta.

Persoanele care locuiesc în emisfera estică vor putea vedea asteroidul cu ochiul liber, în funcție de condițiile meteorologice, potrivit NASA.