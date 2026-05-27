„Așezare timpurie”. Sub această deviză, până în 2029, NASA intenționează să treacă de la zboruri cu naveta spațială la crearea de „infrastructură semipermanentă și operațiuni inițiale de așezare și logistică”.

De asemenea, se preconizează stabilirea unei comunicări radio stabile între navele aflate pe orbita lunară și suprafața lunară din regiunea Polului Sud.

În a doua fază, va fi implementată o sursă permanentă de energie pentru viitoarea stație, utilizând panouri solare și o mini-centrală nucleară. Există planuri pentru operarea continuă a roverelor pe Lună și a dronelor MoonFall deasupra suprafeței sale. Toate acestea sunt necesare pentru instalarea primelor elemente ale modulului de locuit. Douăzeci și patru de locuri de aterizare vor fi create pe Lună pentru module de marfă mici, medii și grele. Se așteaptă ca acestea să livreze la suprafață o sarcină utilă totală de aproximativ 60 de tone.

Etapa 3 (2032 și ulterior)

„Prezența umană persistentă.” Faza finală a operațiunii implică stabilirea unei prezențe umane permanente pe Lună. Rotațiile regulate ale echipajului vor asigura un ciclu de lucru continuu. „Atunci viața și munca pe Lună vor deveni realitate”, notează NASA.

Inițial, modulele vor fi ocupate temporar. Primii coloniști vor regla sistemele de susținere a vieții și stațiile de lucru pentru echipajele ulterioare. Se va acorda o atenție deosebită asigurării funcționării continue a centralelor electrice în timpul nopții lunare. În această etapă, sunt planificate și explorări geologice inițiale pentru extragerea potențială a combustibilului și furnizarea de resurse energetice suplimentare pentru baza lunară.

Există, de asemenea, planuri de a stabili utilizarea regulată a roverelor lunare cu echipaj uman, dotate cu cabine presurizate – acest lucru este necesar pentru expedițiile pe distanțe lungi pe Lună, explorarea detaliată a suprafeței și a subsolului și alte cercetări științifice.

Până în 2032, NASA intenționează să finalizeze crearea unui sistem de alimentare continuă, pe tot parcursul anului, pentru stație. Acesta va fi asigurat de rovere cu echipaj uman și autonome.

În cea de-a treia fază, NASA intenționează să livreze anual către stație până la 38 de tone de încărcătură utilă – apă, alimente, medicamente, echipamente, componente ale sistemului energetic, echipamente științifice.

În călătoria de întoarcere, de pe Lună pe Pământ, diverse încărcături, probe de sol, minerale, materiale științifice etc. vor fi livrate fără pilot. În cea de-a treia fază, se preconizează dezvoltarea unor sisteme de livrare a încărcăturii fără pilot, capabile să returneze până la 500 kg de încărcătură utilă de pe Lună.