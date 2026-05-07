NASA a testat un nou propulsor puternic care ar putea trimite oameni pe Marte

Dacă va fi dezvoltată în continuare, această tehnologie ar putea alimenta și misiuni robotizate în întregul sistem solar, potrivit ScienceDaily.

Propulsorul funcționează cu vapori de litiu metalic și reprezintă un pas important înainte în domeniul propulsiei electrice.

Un prim test a dus prototipul dincolo de capacitățile oricărui propulsor electric utilizat în prezent pe navele spațiale ale NASA. Se așteaptă ca rezultatele să ghideze o serie de experimente viitoare menite să perfecționeze și să extindă tehnologia.

„La NASA, lucrăm la multe lucruri simultan și nu am pierdut din vedere Marte. Performanța de succes a propulsorului nostru în acest test demonstrează un progres real către trimiterea unui astronaut american care să pună piciorul pe Planeta Roșie”, a declarat administratorul NASA, Jared Isaacman.

În timpul a cinci cicluri de aprindere, electrodul central de tungsten al propulsorului s-a încălzit dramatic, strălucind alb intens la temperaturi care depășesc 5.000 de grade Fahrenheit (2.800 de grade Celsius).

Cum funcționează propulsia electrică

Sistemele de propulsie electrică sunt mult mai eficiente decât rachetele chimice tradiționale, consumând cu până la 90% mai puțin combustibil. În loc să producă o explozie puternică de tracțiune, ele generează o împingere constantă pe perioade lungi, accelerând treptat nava spațială până la viteze foarte mari.

Misiunile actuale ale NASA se bazează deja pe această abordare. De exemplu, nava spațială Psyche utilizează propulsoare electrice alimentate cu energie solară care asigură o forță de propulsie continuă, atingând în cele din urmă viteze de 124.000 mph.

Noul motor testat este un propulsor magnetoplasmadinamic (MPD) alimentat cu litiu. Deși conceptul există încă din anii 1960, acesta nu a fost niciodată utilizat în mod operațional. Spre deosebire de sistemele existente, acest design utilizează curenți electrici puternici și câmpuri magnetice pentru a accelera plasma formată din litiu, producând o forță de propulsie mai mare la niveluri de putere mai ridicate.

În acest test inițial, propulsorul a atins până la 120 de kilowați, de peste 25 de ori mai mult decât puterea motoarelor care zboară în prezent pe Psyche. Acest lucru îl face cel mai puternic sistem de propulsie electrică testat în Statele Unite până în prezent.

Extinderea pentru misiunile umane pe Marte

Următoarea provocare este creșterea și mai mare a puterii motorului. Cercetătorii vizează niveluri cuprinse între 500 de kilowați și 1 megawatt per propulsor în următorii ani. Deoarece sistemul funcționează la temperaturi extreme, inginerii trebuie să demonstreze că acesta poate funcționa fiabil pe perioade lungi de timp.

O misiune cu echipaj pe Marte ar putea necesita între 2 și 4 megawați de putere totală. Acest lucru ar implica probabil mai multe propulsoare care să funcționeze împreună timp de peste 23.000 de ore.

Finanțarea provine din proiectul „Propulsie nucleară spațială” al NASA, demarat în 2020 cu scopul de a dezvolta tehnologiile-cheie necesare pentru sistemele de propulsie electrică nucleară de clasă megawatt.