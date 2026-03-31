O navă NASA se îndreaptă către un asteroid în formă de cartof. Cercetătorii cred că ar putea fi nucleul unei planete distruse

Oamenii de știință investighează dacă obiectul de care se apropie nava NASA este nucleul unei planete distruse, potrivit Futurism.

Asteroidul în formă de cartof a fost numit 16 Psyche. Experții cred că este plin de metal, iar cercetarea sa ar putea oferi indicii pentru viitoarele operațiuni miniere în cosmos.

Asteroidul se află în centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter și are două depresiuni enorme asemănătoare craterelor. De aceea, cercetătorii cred că găurile ar putea fi strâns legate de originea sa.

Într-o nouă lucrare publicată în revista JGR Planets, o echipă internațională de cercetători a lansat ipoteza că asteroidul ar putea fi nucleul unei planete vechi de miliarde de ani. O altă variantă luată în calcul privitoare la eventuala prezență a fierului este o coliziune cu alți asteroizi.

Misiunea NASA către roca spațială a fost lansată în octombrie 2023. Nava va ajunge la asteroid peste aproximativ trei ani și jumătate.