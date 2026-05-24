Modulul rusesc al Stației Spațiale Internaționale are din nou probleme. NASA supraveghează permanent situația

O pierdere recurentă de presiune în segmentul rusesc al ISS a reapărut, arată DailyGalaxy.

Cazul readuce în atenție dificultățile de inginerie asociate întreținerii hardware-ului orbital vechi de decenii.

Problema a fost detectată la începutul lunii mai. Cosmonauții au observat o scădere lentă a presiunii în modulul de serviciu Zvezda.

Acest fapt arată că defecțiunea nu este încă rezolvată, în ciuda anilor de încercări de remediere.

Istoria acestei probleme pe ISS a început în septembrie 2019. Roscosmos a raportat atunci o scădere a presiunii în compartimentul de legătură (PrK). Acest compartiment conectează un port de andocare la modulul Zvezda.

În timp, pierderea s-a agravat. A ajuns de la aproximativ o livră de gaz pe zi la puțin peste două livre. Situația a determinat NASA să ridice nivelul de risc la maximum.

Problema care nu dispare

La începutul lunii mai a avut loc o nouă anomalie. Cosmonauții ruși au lucrat la descărcarea de marfă de pe nava Progress 95.

Ei au observat că tunelul de transfer către modulul Zvezda pierde din nou presiune.

Problema recurentă evidențiază dificultățile întreținerii echipamentelor aflate de aproape trei decenii pe orbita joasă a Pământului.

Acestea rămân expuse radiațiilor intense, micro-meteoriților și variațiilor extreme de temperatură. Chiar și microfisurile sau degradarea materialelor pot afecta etanșeitatea.

Situația impune monitorizare constantă și intervenții tehnice regulate din partea echipajelor și a echipelor de la sol.

Problema persistentă a reaprins dezbaterile privind retragerea ISS. Stația are program de dezafectare în 2030.

Există discuții în Congresul SUA despre o posibilă amânare. Scopul ar fi menținerea unei prezențe umane continue pe orbită prin platforme comerciale.