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UPDATE: NASA anunță că astronauții de pe Stația Spațială Internațională pot opri procedurile de urgență

NASA transmis că astronauții de pe Stația Spațială Internațională pot reveni la operațiunile planificate, după ce Roscosmos a suspendat temporar reparațiile la tunelul de transfer al modulului de serviciu Zvezda.
UPDATE: NASA anunță că astronauții de pe Stația Spațială Internațională pot opri procedurile de urgență
Iulian MoşneaguRadu Mocanu
05 iun. 2026, 17:55, Social
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UPDATE

Agenția americană a solicitat echipajului aflat la bordul ISS să revină la programul normal de activități, ceea ce marchează încheierea procedurilor de adăpostire cauzate de o scurgere de aer. 

„Roscosmos a întrerupt eforturile de reparații structurale de vineri din interiorul tunelului de transfer al modulului de servicii Zvezda, cunoscut sub numele de PrK, pe măsură ce sunt evaluate mai multe măsurători și date. Având în vedere această evoluție, NASA a instruit membrii echipajului din interiorul navei spațiale Dragon să încheie procedurile de adăpost în siguranță și să revină la operațiunile planificate la bordul Stației Spațiale Internaționale”, se arată în mesajul publicat pe X de Bethany Stevens, purtător de cuvânt NASA. 

ȘTIREA INIȚIALĂ

Astronauții aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale au fost instruiți de NASA să se adăpostească în capsula SpaceX Dragon andocată la stație și să se pregătească pentru o eventuală evacuare, după ce noi scurgeri de aer au fost detectate în modulul rusesc Zvezda, scriu Reuters și BBC.

NASA a transmis că măsura a fost luată ca măsură de precauție, în timp ce Roscosmos, agenția spațială rusă, desfășoară lucrări de reparație la tunelul de transfer al modulului de serviciu Zvezda, cunoscut drept PrK.

Potrivit NASA, fisurile din această zonă sunt cunoscute de mai mult timp și au fost monitorizate îndeaproape. Agenția americană și Roscosmos au încercat în ultimele luni să stabilească principala cauză a fisurilor și soluțiile pentru remedierea lor.

Roscosmos a decis să înceapă vineri, 5 iunie, o operațiune de reparație mai amplă, după apariția noilor scurgeri.

„Fisurile au reprezentat întotdeauna un motiv de îngrijorare pe care NASA îl urmărește foarte atent. NASA și Roscosmos au lucrat pentru a determina cauza principală a fisurilor, iar Roscosmos gestionează problema prin măsuri operaționale de reducere a riscurilor și prin eforturi periodice de reparație parțială”, a declarat Bethany Stevens, purtătoare de cuvânt a NASA.

În timpul lucrărilor, cei patru membri SpaceX Crew-12 ai NASA și astronautul american Chris Williams au fost instruiți să adopte „o postură de siguranță sporită” în nava Dragon.

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