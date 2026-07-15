Premieră în istoria medicinei spațiale: primele radiografii au fost realizate pe orbită

O echipă de cercetători a realizat, în premieră, radiografii de diagnostic în timpul unui zbor spațial. Ei au folosit în timpul experimentului un aparat digital portabil cu raze X. Rezultatele, publicate în revista științifică Radiology și citate de Euronews, arată că imaginile obținute pe orbită au avut o calitate comparabilă cu cele realizate pe Pământ. Descoperirea este considerată un pas important pentru dezvoltarea medicinei spațiale, într-un moment în care agențiile și companiile private pregătesc misiuni cu durată tot mai mare.

Radiografii realizate de persoane fără pregătire medicală

Experimentul a fost efectuat în timpul unei misiuni comerciale SpaceX lansate pe 31 martie 2025, care a durat trei zile și 14 ore. Spre deosebire de spitalele de pe Pământ, unde investigațiile sunt realizate de personal specializat, radiografiile din spațiu au fost efectuate de membri ai echipajului fără pregătire medicală, după doar patru ore de instruire înainte de lansare. Potrivit cercetătorilor, sistemul portabil a produs imagini de aceeași calitate cu cele realizate înainte de decolare, atât în ceea ce privește rezoluția, cât și contrastul.

Cea mai mare provocare: lipsa gravitației

Principala dificultate întâmpinată nu a fost aparatul, ci poziționarea pacientului în condiții de microgravitație. Imaginile realizate la nivelul mâinii și antebrațului au avut rezultate foarte bune, însă radiografiile toracelui, abdomenului și pelvisului au fost mai greu de efectuat din cauza lipsei gravitației, care face dificilă stabilizarea corpului. Cercetătorii au subliniat însă că doza de radiații la care au fost expuși participanții nu a depășit nivelul unei radiografii obișnuite efectuate pe Pământ.

Un pas important pentru viitoarele misiuni spre Marte

„A fost mult timp un obiectiv al medicinei aerospațiale să dispună de mai multe metode de imagistică pentru diagnosticarea bolilor și accidentărilor în spațiu”, a declarat Sheyna Gifford, cercetător la Mayo Clinic și coordonatoarea studiului. Până acum, aparatele clasice cu raze X erau considerate imposibil de utilizat în spațiu din cauza dimensiunilor mari, consumului ridicat de energie și dificultăților tehnice generate de mișcările din microgravitație.

Avantajele dispozitivelor, aplicate și pe Pământ

Cercetătorii spun că tehnologia ar putea avea aplicații importante și dincolo de explorarea spațială. Dispozitivele ultraportabile ar putea fi folosite în zone izolate, în regiuni fără acces rapid la spitale, în zone de conflict sau în timpul intervențiilor de urgență. Pot fi folosite cu succes inclusiv pentru depistarea unor boli precum tuberculoza. Pe termen lung, astfel de sisteme ar putea deveni esențiale atât pentru sănătatea echipajelor aflate în misiuni spațiale de lungă durată, cât și pentru verificarea echipamentelor și costumelor spațiale fără a fi demontate.