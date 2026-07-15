Prima pagină » Știri externe » Premieră în istoria medicinei spațiale: primele radiografii au fost realizate pe orbită

Premieră în istoria medicinei spațiale: primele radiografii au fost realizate pe orbită

Cercetătorii au reușit o nouă performanță în medicina spațială: primele radiografii de diagnostic realizate în timpul unui zbor orbital. Imaginile ar putea schimba modul în care sunt tratați astronauții în viitoarele misiuni spre Lună și Marte, anunță Euronews.
Premieră în istoria medicinei spațiale: primele radiografii au fost realizate pe orbită
Sursa foto: X/SpaceX
Victor Dan Stephanovici
15 iul. 2026, 09:14, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O echipă de cercetători a realizat, în premieră, radiografii de diagnostic în timpul unui zbor spațial. Ei au folosit în timpul experimentului un aparat digital portabil cu raze X. Rezultatele, publicate în revista științifică Radiology și citate de Euronews, arată că imaginile obținute pe orbită au avut o calitate comparabilă cu cele realizate pe Pământ. Descoperirea este considerată un pas important pentru dezvoltarea medicinei spațiale, într-un moment în care agențiile și companiile private pregătesc misiuni cu durată tot mai mare.

Radiografii realizate de persoane fără pregătire medicală

Experimentul a fost efectuat în timpul unei misiuni comerciale SpaceX lansate pe 31 martie 2025, care a durat trei zile și 14 ore. Spre deosebire de spitalele de pe Pământ, unde investigațiile sunt realizate de personal specializat, radiografiile din spațiu au fost efectuate de membri ai echipajului fără pregătire medicală, după doar patru ore de instruire înainte de lansare. Potrivit cercetătorilor, sistemul portabil a produs imagini de aceeași calitate cu cele realizate înainte de decolare, atât în ceea ce privește rezoluția, cât și contrastul.

În stânga este o radiografie a mâinii unui membru al echipajului  Fram2 Crew Dragon înainte de zbor, în mijloc este o radiografie făcută pe orbită, iar în dreapta este o radiografie făcută după zbor. Sursa foto: RSNA

Cea mai mare provocare: lipsa gravitației

Principala dificultate întâmpinată nu a fost aparatul, ci poziționarea pacientului în condiții de microgravitație. Imaginile realizate la nivelul mâinii și antebrațului au avut rezultate foarte bune, însă radiografiile toracelui, abdomenului și pelvisului au fost mai greu de efectuat din cauza lipsei gravitației, care face dificilă stabilizarea corpului. Cercetătorii au subliniat însă că doza de radiații la care au fost expuși participanții nu a depășit nivelul unei radiografii obișnuite efectuate pe Pământ.

Un pas important pentru viitoarele misiuni spre Marte

„A fost mult timp un obiectiv al medicinei aerospațiale să dispună de mai multe metode de imagistică pentru diagnosticarea bolilor și accidentărilor în spațiu”, a declarat Sheyna Gifford, cercetător la Mayo Clinic și coordonatoarea studiului. Până acum, aparatele clasice cu raze X erau considerate imposibil de utilizat în spațiu din cauza dimensiunilor mari, consumului ridicat de energie și dificultăților tehnice generate de mișcările din microgravitație.

Avantajele dispozitivelor, aplicate și pe Pământ

Cercetătorii spun că tehnologia ar putea avea aplicații importante și dincolo de explorarea spațială. Dispozitivele ultraportabile ar putea fi folosite în zone izolate, în regiuni fără acces rapid la spitale, în zone de conflict sau în timpul intervențiilor de urgență. Pot fi folosite cu succes inclusiv pentru depistarea unor boli precum tuberculoza. Pe termen lung, astfel de sisteme ar putea deveni esențiale atât pentru sănătatea echipajelor aflate în misiuni spațiale de lungă durată, cât și pentru verificarea echipamentelor și costumelor spațiale fără a fi demontate.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Avertismentul sindicatului Metrorex: „Metroul va funcționa cu greu din septembrie. Nu vom avea suficiente garnituri, iar trenurile Alstom tot nu circulă”
Gandul
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Donald Trump renunță la taxa pe Strâmtoarea Ormuz și anunță o blocadă totală împotriva Iranului
Libertatea
Cine poate ieși la pensie cu până la 5 ani mai devreme fără penalizare? Când sunt luate în calcul studiile, armata și concediul pentru creșterea copilului
CSID
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da