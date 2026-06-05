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Alertă pe Stația Spațială Internațională: astronauții, trimiși în capsula de evacuare după ce o scurgere de aer s-a agravat

Astronauții aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale au primit ordin să se adăpostească în nava Crew Dragon și să se pregătească pentru o eventuală evacuare, după ce o scurgere de aer din zona rusească a laboratorului orbital s-a agravat, a anunțat NASA, potrivit Reuters.
Alertă pe Stația Spațială Internațională: astronauții, trimiși în capsula de evacuare după ce o scurgere de aer s-a agravat
Gabriel Negreanu
05 iun. 2026, 16:04, Știri externe
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Astronauții de pe ISS, pregătiți pentru o posibilă evacuare după agravarea unei scurgeri de aer în segmentul rusesc.

Ordinul a fost transmis vineri, la ora 16:04, ora României, de centrul de control al misiunii NASA. Cei patru membri ai misiunii Crew-12 – doi astronauți americani, un astronaut francez și un cosmonaut rus – au fost instruiți să intre în capsula Crew Dragon andocată la stație și să îmbrace costumele spațiale, în cazul în care situația ar impune o evacuare de urgență.

NASA și agenția spațială rusă Roscosmos, principalii operatori ai Stației Spațiale Internaționale, discută de mai multe luni despre cauza și posibilele soluții pentru scurgerile de aer detectate în modulul rusesc Zvezda, o componentă esențială a laboratorului orbital.

Până recent, scurgerile au fost considerate minore. Însă problema s-a agravat luni, când pierderea de aer a crescut de la aproximativ o livră pe zi la două livre pe zi, echivalentul a circa 0,9 kilograme, a declarat pentru Reuters un oficial NASA, sub protecția anonimatului.

Echipajul rus încearcă în prezent să remedieze defecțiunea, în timp ce astronauții de la bord rămân pregătiți pentru orice scenariu de urgență.

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