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Stația Spațială Internațională s-ar putea prăbuși controlat pe Pământ. Experții se tem de o catastrofă

Stația Spațială Internațională s-ar putea prăbuși controlat într-o zonă izolată de pe Pământ. Planul aparține NASA. Totuși, unii experți se tem că planul nu este perfect și s-ar putea produce o catastrofă.
Stația Spațială Internațională s-ar putea prăbuși controlat pe Pământ. Experții se tem de o catastrofă
sursa foto: Pixabay
Petru Mazilu
26 iun. 2026, 13:00, Știri externe
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Stația Spațială Internațională ar putea ajunge pe fundul unui ocean de pe Pământ, potrivit Futurism. Planul care aparține NASA are două etape. Acesta implică lansarea unei nave spațiale SpaceX construite special pentru a împinge instalația în jos pe orbită pentru a se prăbuși pe Pământ.

Ulterior, dacă totul merge conform planului, stația se va prăbuși în sudul Oceanului Pacific. NASA a ales ca zonă de prăbușire așa numitul Punct Nemo, cel mai îndepărtat loc de pe ocean față de orice uscat. Punctul Nemo este cunoscut drept „cimitirul navelor spațiale” al planetei, găzduind sute de echipamente scoase din uz.

Îngrijorarea experților privitoare la Stația Spațială

Unii experți sunt îngrijorați de planul de distrugere a Stației Spațiale Internaționale. Ei spun că aruncarea unei stații de dimensiunea unui teren de fotbal nu este o sarcină ușoară.

Experții avertizează că nu toate componentele ard la intrarea în atmosferă și ridică semne de întrebare privitoare la efectele asupra vieții din ocean.

În plus nu toată lumea este de acord că distrugerea ISS ca urmare a dezafectării este singura soluție. Unii au propus ca stația spațială să fie transformată într-o unitate de depozitare contra cost pentru companiile spațiale comerciale.

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