Echipajul spațial americano-rus s-a întors pe Pământ după opt luni pe Stația Spațială Internațională

O echipă spațială americano-rusă a aterizat din nou pe Pământ, duminică, după o misiune de opt luni la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), relatează Euronews.

Astronautul NASA Chris Williams și cosmonauții ruși Sergey Kud-Sverchkov și Sergei Mikaev au aterizat în siguranță la bordul navei lor spațiale Soiuz MS-28 în Kazahstan. Aceștia au aterizat în jurul orei locale 15:27, la sud-est de orașul Dzhezkazgan.

Peste 200 de zile petrecute în spațiu

Potrivit NASA, echipajul a petrecut ultimele 241 de zile în spațiu, orbitând Pământul de 3.856 de ori. De asemenea, au călătorit peste 164 de milioane de km, în timp ce efectuau investigații științifice. Cercetările sunt menite să ajute la „îmbunătățirea vieții pe Pământ”. Ele vor ajuta și la pregătirea pentru viitoare misiuni pe Lună și Marte.

Agenția spațială rusă Roscosmos a declarat că misiunea ISS 74 a inclus o ieșire în spațiu pentru a instala echipamente pentru experimentul științific Sun-Terahertz. Acesta va examina radiația terahertz a Soarelui. Echipajul a primit, de asemenea, două nave spațiale rusești Progress MS încărcate cu provizii esențiale pentru susținerea vieții pe ISS. El includea apă, combustibil și gaze atmosferice, a declarat agenția, potrivit sursei citate.

Controale medicale pentru echipaj

Echipa va fi supusă unor controale medicale înainte de a fi transportată la Karaganda, în centrul Kazahstanului. Acolo urmează să se întâlnească cu echipele de recuperare.

O echipă de înlocuire, formată din astronautul NASA Anil Menon și cosmonauții Roscosmos Pyotr Dubrov și Anna Kikina, a sosit pe ISS la începutul acestei luni la bordul navei spațiale Soyuz MS-29.

Aceștia s-au alăturat Jessicai Meir și lui Jack Hathaway de la NASA, astronautei Sophie Adenot de la Agenția Spațială Europeană și cosmonautului Andrey Fedyaev pe stație înaintea Expediției 75. Ea începe duminică și urmează să se încheie în primăvara anului 2027, mai arată sursa.

Expediția 75 va însoți echipa care va explora „tehnici de fabricație în spațiu, realitate augmentată și metode de inteligență artificială pentru verificările stării de sănătate a echipajului”. De asemenea, va explora și „bioimprimarea țesuturilor umane”, potrivit NASA.