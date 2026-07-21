Ministrul Educației, Mihai Dimian: 6.345 de cadre didactice au promovat examenul de Definitivat 2026. Cu 10% mai mulți decât anul trecut

Peste 6.300 de cadre didactice au promovat examenul de Definitivat 2026, cu aproape 10% mai multe decât anul trecut, în timp ce 40 de profesori au obținut media maximă, a anunțat luni ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian.

„6.345 de cadre didactice au promovat examenul și, implicit, au obținut definitivarea în învățământ, cu aproximativ 10% mai mulți decât anul trecut, când rezultatele inițiale indicau 5.784 promovați. 40 de cadre didactice au promovat examenul cu media 10”, a transmis ministrul, într-o postare publicată pe Facebook.

Totodată, Mihai Dimian le-a urat succes candidaților care susțin proba scrisă a concursului național de Titularizare 2026.

„Celor care urmează să susțină astăzi proba scrisă în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar le doresc mult succes, încredere în propriile forțe și rezultate pe măsura muncii depuse”, a scris ministrul.

Proba scrisă a concursului național de Titularizare 2026, prin care sunt ocupate posturile din învățământul preuniversitar, are loc marți, 21 iulie, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.

La examen participă 37.385 de profesori și viitoare cadre didactice, potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării. Numărul candidaților este cu aproape 6% mai mic decât anul trecut, când 39.737 de persoane aveau dreptul să susțină proba scrisă, conform datelor oficiale.

Ce presupune promovarea examenului

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, pentru promovarea examenului de Definitivat este necesară obținerea unei medii de minimum 8, calculată din nota de la proba scrisă și rezultatele inspecțiilor la clasă.

Candidații care nu ating această medie pot fi încadrați doar pe perioadă determinată, își păstrează statutul de profesor debutant, dar nu pot avansa în cariera didactică.

Peste 9.200 de candidați au susținut proba scrisă

Ministerul Educației a precizat că la proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ 2026 au participat 9.269 de candidați, adică 96,4% dintre cei 9.615 care aveau drept de participare.

Totodată, 318 candidați s-au retras din motive personale, în condițiile prevăzute de metodologie, 346 nu s-au prezentat la examen, iar alți trei au fost eliminați pentru tentativă de fraudă.