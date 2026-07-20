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Titularizare 2026: peste 37.000 de candidați susțin proba scrisă. Când se afișează rezultatele

Peste 37.000 de candidați sunt așteptați marți să participe la proba scrisă a examenului de Titularizare. Sunt 117 centre de examen în toată țara.
Titularizare 2026: peste 37.000 de candidați susțin proba scrisă. Când se afișează rezultatele
Cosmin Pirv
20 iul. 2026, 14:02, Social
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Ministerul Educației anunță că proba scrisă se desfășoară marți, 20 iulie, începând cu ora 9.00, în 117 centre de concurs din 41 de județe și municipiul București.

Sunt așteptați să susțină proba scrisă 37.385 candidați care au obținut la inspecțiile speciale la clasă sau la probele practice cel puțin nota 5. Dintre aceștia, 7.510 sunt absolvenți ai studiilor liceale pedagogice, postliceale, universitare de licență, universitare de masterat sau ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic din promoția curentă.

Cele mai multe dosare s-au înregistrat la discipline precum disciplina specifică pentru învățământul preșcolar cu predare în limba română (peste 8.500), disciplina specifică pentru învățământul primar cu predare în limba română (peste 6.300), educație fizică și sport – profesori (peste 3.400), limba și literatura română (peste 2.250) și psihopedagogie specială (peste 2.000).
Sunt 112 discipline de concurs, iar durata probei scrise este de 4 ore.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 28 iulie, iar cele finale în 4 august, după rezolvarea eventualelor contestații.

Etape ulterioare susținerii probei scrise

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, se va realiza în ședințe publice organizate de inspectoratele şcolare în perioada 5 – 6 august.

Ministerul Educației precizează că pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

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