Definitivat 2026: Peste 9.600 de profesori susțin proba scrisă

Ministerul Educației anunță că proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământ va fi susținută marți în 42 de centre de examen.

Din totalul celor peste 10.000 de candidați înscriși, sunt așteptați să participe candidații care au îndeplinit toate condițiile prevăzute de metodologie, adică peste 9.600: stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul şcolar în curs și cel puțin 8 media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Proba scrisă începe la ora 9.00 și are o durată de 4 ore, cu posibilitatea prelungirii cu 1 – 2 ore în anumite situaţii speciale.

Primele rezultate vor fi afișate în 21 iulie, iar contestațiile se vor putea depune în aceeași zi până la ora 20.00 și în 22 iulie până la ora 12.00.

Rezultatele finale se afișează în 27 iulie. Acestea vor fi validate prin ordin de ministru în perioada 30 iulie – 18 august 2026.

Ce specializări au cei mai mulți candidați

Ministerul Educației anunță că elaborarea subiectelor pentru cele 106 discipline, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise sunt asigurate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

Cei mai mulți candidați sunt înregistrați la specializările educatoare / profesor pentru învățământ preșcolar în limba română (2.506 candidați), învățător/profesor pentru învățământ primar în limba română (1.902 candidați), educator-puericultor în limba română (576 de candidați), psihopedagogie specială (544 de candidați) și educaţie fizică şi sport (506 candidați).

Media minimă de promovare a examenului este 8. Candidații care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Cu alte cuvinte, prin obținerea definitivării în învățământ, cadrele didactice depășesc etapa de debutant și au posibilitatea de se înscrie pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Lucrările scrise vor fi evaluate digitalizat în centre constituite la nivel național pe discipline.