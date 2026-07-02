BAC 2026, proba la alegere a profilului. Ce subiecte au primit elevii la Logică, Geografie, Chimie și Fizică

UPDATE Ce au avut de rezolvat elevii care au ales disciplina Chimie organică

Subiectul I a inclus itemi grilă privind identificarea unor compuși organici, proprietăți ale hidrocarburilor și ale compușilor cu funcțiuni, apoi cinci enunțuri de tip adevărat sau fals privind hidrocarburile, alcoolii și caracterul reducător al glucozei.

La cel de-al doilea subiect, elevii au rezolvat exerciții despre alcine și hidrocarburi aromatice, dar și despre proprietățile naftalinei.

La ultimul subiect, cerințele primite de elevi au cuprins, printre altele, transformări ale compușilor organici, reacții ale acidului etanoic și ale etanolului.

Imaginile cu subiectele au fost publicate prima dată de Tribuna Învățământului. Ele pot fi consultate în galeria foto a articolului.

UPDATE Subiectele care au picat la Fizică

Potrivit Edupedu, la mecanică, elevii au avut de rezolvat itemi grilă privind energia mecanică, legea lui Hooke, unități de măsură și mișcarea rectilinie. Problemele au vizat un sistem cu scripete și studiul mișcării unui corp pe un traseu alcătuit din porțiuni curbe și orizontale, cu frecare.

La termodinamică, subiectele au cuprins întrebări despre principiul I al termodinamicii, transformări ale gazului ideal și masa molară a unui amestec de gaze.

Subiectele au fost publicate prima dată de publicația Tribuna Învățământului. Ele pot fi consultate în galeria foto a articolului.

UPDATE 12:40 Ce subiecte au primit elevii care au ales Logica la ultima probă

La subiectul al III-lea, elevii care au ales să susțină cea de-a treia probă la Logică au avut de construit un silogism și de analizat o definiție a triunghiului, potrivit imaginilor publicate de Edupedu.

Subiectul poate fi consultat în galeria foto a acestui articol.

UPDATE 12:30 Ce cerințe au avut de rezolvat elevii la Geografie

Proba la alegere a profilului s-a încheiat la ora 12:00 și au apărut și primele imagini cu subiectele primite de elevii care au susținut proba la Geografie.

Potrivit imaginilor publicate de Edupedu, la primul subiect, elevii au primit o hartă a Europei și au avut de identificat state și orașe-capitală marcate pe hartă. Cerințele au inclus și întrebări grilă despre state europene, relief și orașe, precum și un exercițiu în care au trebuit să prezinte diferențe între clima a două state.

La subiectul al doilea, elevii au primit o hartă a României, pe baza căreia au avut de rezolvat exerciții despre relief și resurse de subsol, au trebuit să prezinte diferențe între două unități de relief și au avut de explicat o cauză a cantității mari de precipitații într-o anumită unitate de relief.

La ultimul subiect, elevii au analizat un grafic privind producția de energie electrică din Finlanda, Franța și Luxemburg. La ultimul item al subiectului III, aceștia au trebui să prezinte un avantaj și un dezavantaj al transportului naval al mărfurilor în Europa.

Subiectul poate fi consultat în galeria foto a acestui articol.

UPDATE 9:00 Proba la alegere a profilului a început

Candidații susțin joi proba la alegere a profilului, în cele 443 de centre de examen din țară. Accesul în săli a fost permis până la ora 08:30, iar proba a început la 09:00. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul distribuirii acestora. Mediafax va publica în cel mai scurt timp subiectele primite de candidați, precum și baremul oficial de corectare, imediat ce acestea vor deveni disponibile

Știrea inițială:

Examenul național de Bacalaureat 2026 continuă joi, 2 iulie, cu a treia probă scrisă, cea la alegere a profilului. Ea este ultima pentru majoritatea absolvenților, cu excepția celor care aparțin minorităților naționale, care mai au de susținut vineri proba la Limba și literatura maternă.

În această sesiune a bacalaureatului sunt înscriși aproape 131.000 de elevi, potrivit datelor Ministerului Educației.

Elevii susțin examenul, la alegere, în funcție de profil și specializare, la una dintre următoarele discipline:

Anatomie și fiziologie umană;

Biologie vegetală și animală;

Chimie;

Economie;

Fizică;

Geografie;

Informatică;

Logică, argumentare și comunicare;

Psihologie;

Sociologie;

Filosofie;

BAC 2026 – Accesul în săli și reguli pentru candidați

Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 08:30, iar proba începe la ora 09:00. Elevii vor avea la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul încheierii distribuirii acestora în sălile de examen.

Candidații pot intra în centrele de examen între orele 7.30 și 8.30, pe baza unui act de identitate valid. În intervalul 8.30 – 9.00, profesorii asistenți le vor explica regulile de desfășurare a probei.

În sălile de examen, candidații vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, iar proba este monitorizată audio-video.

Candidații nu au voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile, manuale, dicționare, culegeri, notițe, ghiozdane, rucsacuri, poșete sau orice mijloace electronice de calcul, stocare ori comunicare.

Obiectele interzise trebuie lăsate în sala special amenajată pentru depozitare. Candidații care refuză să le depoziteze nu pot susține examenul.

Rezultatele finale, pe 13 iulie

Potrivit calendarului examenului de Bacalaureat 2026, ultima probă din sesiunea iunie-iulie va avea loc vineri, când absolvenții care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale vor susține examenul la Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale vor fi publicate în data de 7 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, dar și pe 8 și 9 iulie, se pot depune cereri de vizualizare a lucrărilor și de contestații.

Contestațiile sunt soluționate între 9 și 10 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie.

Pentru ca un elev să promoveze examenul de Bacalaureat, el trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă, iar media generală trebuie să fie cel puțin 6.

Primele două probe scrise

Pe 29 iunie a avut loc proba scrisă la limba și literatura română. 2.178 de tineri au lipsit de la această probă, în timp ce 22 candidați au fost eliminați din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă. La subiectul al III-lea, la profilul real a picat opera lui George Bacovia, în timp ce la profilul umanist, elevii au avut de scris despre opera studiată la clasă a lui Tudor Arghezi.

Miercuri, 1 iulie, a avut loc proba obligatorie a profilului – Matematică la profilul real, respectiv Istorie la profilul umanist. Proba trebuia să aibă loc marți, potrivit calendarului, însă susținerea acesteia a fost amânată cu o zi, în contextul avertizărilor ANM de căldură extremă.

Elevii de la specializarea Matematică-Informatică au avut de rezolvat exerciții cu numere complexe, funcții, ecuații, matrice și analiză matematică, iar la Subiectul al III-lea au primit cerințe privind studiul unei funcții și aplicații de analiză matematică.

La profilul Tehnologic, candidații au avut de rezolvat probleme din progresii aritmetice, funcții, ecuații, probabilități, geometrie analitică și trigonometrie, iar subiectele al doilea și al treilea au inclus exerciții cu matrice, legi de compoziție, funcții polinomiale și integrale.

La Istorie, la subiectul al III-lea, elevii au avut de redactat un eseu de aproximativ două pagini despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului al XX-lea.