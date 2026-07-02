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NASA amână misiunea de salvare a telescopului Swift. Observatorul riscă să reintre necontrolat în atmosfera Pământului

O problemă tehnică apărută chiar înainte de lansare a amânat joi misiunea NASA de salvare a telescopului spațial Swift. Observatorul, aflat pe orbită din 2004, riscă să cadă spre Pământ până în octombrie dacă operațiunea nu va fi reluată la timp.
NASA amână misiunea de salvare a telescopului Swift. Observatorul riscă să reintre necontrolat în atmosfera Pământului
Maria Miron
02 iul. 2026, 17:03, Știrile zilei
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Avionul de lansare al companiei Northrop Grumman a decolat din Insulele Marshall, în Oceanul Pacific, după mai multe zile de amânări cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile. Însă, potrivit Associated Press, echipa tehnică nu a reușit să elibereze racheta Pegasus, montată sub fuzelajul aeronavei, din cauza unei probleme apărute în ultimul moment.

Robot în ajutorul telescopului

Racheta transportă o navă spațială robotică dotată cu trei brațe, construită de startup-ul american Katalyst Space Technologies, companie specializată în misiuni de întreținere și prelungire a duratei de viață a sateliților aflați pe orbită. Rolul acesteia este să se cupleze cu telescopul spațial Swift și să îi ridice orbita, pentru a preveni reintrarea necontrolată în atmosfera Pământului.

Dacă misiunea nu va avea loc la timp, telescopul riscă să își încheie activitatea și să reintre necontrolat în atmosfera Pământului până în luna octombrie.

NASA a suspendat operațiunile științifice ale observatorului la începutul acestui an pentru a conserva cât mai mult combustibil și a prelungi durata de viață a satelitului.

Două decenii în slujba științei

Lansat în 2004, Swift este un telescop spațial al NASA conceput pentru a detecta și studia exploziile de raze gamma, cele mai energetice explozii cunoscute din Univers, produse de obicei în urma colapsului unor stele masive sau a ciocnirii stelelor neutronice.

Observatorul a identificat mii de astfel de evenimente, precum și numeroase explozii stelare, iar alertele transmise în timp real au permis altor telescoape de pe Pământ și din spațiu să le studieze în detaliu.

O misiune de 30 de milioane de dolari

Pentru a menține telescopul în funcțiune, NASA a contractat în septembrie 2025 compania Katalyst Space Technologies pentru o misiune de salvare în valoare de 30 de milioane de dolari. Operațiunea este una dintre primele încercări de prelungire a duratei de viață a unui satelit științific aflat deja pe orbită cu ajutorul unei nave robotice specializate.

Misiunea, denumită Swift Boost, marchează un moment important pentru NASA: este prima încercare de a prelungi durata de viață a unui telescop aflat deja pe orbită, în loc ca acesta să fie retras din uz.

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