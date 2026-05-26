Prima pagină » Știri externe » NASA dezvăluie următorii pași pentru construirea unei baze lunare permanente

NASA dezvăluie următorii pași pentru construirea unei baze lunare permanente

NASA a publicat detalii despre modulele robotizate de aselenizare, dronele și vehiculele pe care intenționează să le trimită pe Lună, ca parte a planurilor SUA de construire a unei baze lunare.
Sursa foto: NASA
Laurentiu Marinov
26 mai 2026, 23:56, Știri externe
Compania spațială Blue Origin a fondatorului Amazon, Jeff Bezos, este una dintre numeroasele companii alese pentru a construi vehiculele, potrivit BBC.

SUA vor să trimită americani pe Lună înainte ca președintele Donald Trump să părăsească funcția în 2028. Însă NASA concurează cu China pentru a trimite oameni pe suprafața lunară, ceea ce înseamnă că agenția spațială este sub presiune să pară că va câștiga noua cursă spațială. China își continuă propriile planuri de a trimite oameni pe Lună până în 2030.

Luni, a lansat sonda spațială Shenzhou-23, trimițând un echipaj de astronauți către stația spațială Tiangong a țării. În martie, NASA a anunțat un program de 20 de miliarde de dolari pentru construirea unei baze permanente alimentate cu energie nucleară și solară la polul sud al Lunii până în 2032.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat marți că anunțurile înseamnă că SUA „nu vor mai renunța niciodată la Lună”. O bază ar permite SUA să efectueze experimente științifice, să exploateze resurse valoroase și să călătorească mai ușor pe Marte. Însă majoritatea experților sunt de acord că termenele stabilite de NASA sunt nerealist. În ciuda succesului SUA în trimiterea a patru astronauți în jurul Lunii în cadrul misiunii Artemis II din aprilie, unii oameni de știință cred că China va fi probabil următoarea țară care va trimite oameni pe suprafața lunară.

 

