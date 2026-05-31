Legi bizare într-o țară plină de români. Unde au fost interzise moartea, castelele de nisip și lătratul câinilor

Câteva legi bizare se aplică în Spania o țară plină de români, dar și de turiști. Experții avertizează că în unele zone există câteva legi ciudate care pot să dea bătăi de cap celor care nu le cunosc, inclusiv turiștilor.

Potrivit Expres, într-un oraș este interzis decesul, în altul câinii nu au voie să latre, iar într-o regiune nu pot fi construite castele de nisip.

Orașul în care moartea este ilegală

În 1999, primarul orașului Lanjarón din Andaluzia, a interzis moartea prin lege. A fost vorba despre un protest al primarului nemulțumit de faptul că în cimitirul localității nu mai erau locuri, iar guvernul regional ignora cererile pentru construirea unui alt cimitir. Primarul a emis decretul ordonând locuitorilor să aibă grijă de sănătatea lor și să rămână în viață până când va putea fi construit un nou cimitir.

Strategia a funcționat perfect. Legea bizară a atras atenția presei internaționale, făcându-i de rușine pe politicienii regionali și forțându-i să aprobe în fondurile pentru un nou cimitir. Nimeni nu a fost vreodată urmărit penal pentru că a murit!

Castelele de nisip te pot băga în bucluc

În unele părți ale Spaniei, construirea de castele de nisip pot aduce amenzi. Restricția provine de la un constructor care a importat tone de nisip pentru a ridica o fortăreață medievală pe plajă.

Pentru a preveni perturbări similare, municipalitățile, inclusiv cele de pe insula Tenerife, au interzis complet structurile de nisip. De-a lungul Costa Blanca acestea sunt acceptate doar dacă se folosește nisipul de pe plajă și la final solul este nivelat.

Uneori autoritățile locale explică faptul că nu au nicio intenție de a penaliza familiile care construiesc castele de nisip pentru copii,. Totuși, reglementările ample rămân în vigoare.

Amendă de sute de euro pentru un mop prost așezat

În anumite părți din Castilla-La Mancha, Spania, depozitarea unui mop pe balcon poate atrage o amendă consistentă de 750 de euro. Reglementările locale interzic și uscarea hainelor dacă acestea sunt vizibile din spațiul public. Regulile stricte sunt concepute pentru a menține estetica vizuală.

Orașul care a interzis câinii care latră

Câinilor din Villanueva de la Torre le este interzis prin lege să latre între orele 14:00 și 16:00, precum și pe parcursul nopții. Modul în care orașul aplică regula rămâne un mister.

Jocul popular interzis în cafenele

Orașul Sevilla a interzis jocurile de domino în aer liber în cafenele, deoarece zgomotul plăcilor încalcă legile locale privind zgomotul. Orașul interzice, de asemenea, rostogolirea butoaielor pe stradă și staționarea lângă terasele restaurantelor. Încălcarea acestor reguli poate duce la amenzi usturătoare, începând de la 300 de euro.

Dansul la domiciliu, interzis în capitală

Conform reglementărilor municipale privind zgomotul din Madrid, Mojácar și Ciudad Real, locuitorilor le este strict interzis să alerge, să patineze sau să danseze step în interiorul clădirilor de apartamente. Regulile vizează vibrațiile repetitive, cu impact puternic, care se propagă ușor prin podele.

Orașul în care dormitul în mașină este ilegal

Conform reglementărilor stricte de ordine publică din Bilbao, este ilegal să dormi în interiorul oricărui vehicul – inclusiv mașini, autoutilitare și rulote – precum și pe bănci publice sau în corturi. Ordonanța municipală tratează dormitul în mașină și pe străzi ca o încălcare a utilizării spațiului public. În plus sunt interzise prin lege băile în fântânile decorative, dar și spălatul hainelor în public.