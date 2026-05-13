Prima pagină » Știri externe » Vizită cu miză mare: Donald Trump a ajuns în China, unde se va întâlni cu Xi Jinping

Președintele american Donald Trump a ajuns miercuri în China, pentru o întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping. Se așteaptă ca Taiwanul, comerțul, războiul cu Iranul și inteligența artificială să domine agenda discuțiilor dintre cei doi.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
13 mai 2026, 15:38, Știri externe
Potrivit imaginilor transmise de televiziunile internaționale, președintele american Donald Trump a sosit în China, la Beijing, unde se va întâlni cu omologul său chinez.

Vicepreședintele chinez Han Zheng a fost trimis de către președintele țării, Xi Jinping, să conducă delegația de întâmpinare. De asemenea, printre alți oficiali prezenți la fața locului se numără ambasadorul SUA în China, David Perdue, omologul său, ambasadorul chinez în SUA, Xie Feng, și viceministrul executiv al afacerilor externe al Chinei, Ma Zhaoxu, scrie CNN.

Vizita va avea loc în perioada 13-15 mai și este prima efectuată de un președinte american în China din 2017. Ea a fost planificată inițial pentru luna aprilie, însă a fost amânată în contextul războiului SUA-Israel împotriva Iranului.

Alături de Trump sunt și alți oficiali americani de rang înalt, precum și lideri din mediul de afaceri. Printre aceștia se numără secretarul de stat american Marco Rubio, dar și secretarul apărării Pete Hegseth și reprezentantul comercial Jamieson Greer. Delegația SUA include, de asemenea, pe fiul președintelui, Eric Trump, și pe nora sa, Lara Trump. Și Elon Musk și CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, se află printre cei care au călătorit la Beijing.

Potrivit CNN, Xi Jinping îl va întâmpina oficial pe Trump joi dimineață, ora locală.

Se așteaptă ca Taiwanul, comerțul, războiul cu Iranul și inteligența artificială să domine agenda, oficialii de ambele părți petrecând luni de zile negociind detaliile înaintea întâlnirii.

