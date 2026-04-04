Val de eliberări în Cuba: bucurie pentru familii, critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului

La periferia Havanei, în fața închisorii La Lima, familiile și-au așteptat ore întregi rudele.

Printre ele, Katia Arias și-a îmbrățișat fiul, în vârstă de 20 de ani, eliberat după ani de detenție, relatează AP într-un reportaj.

„Astăzi mă simt atât de fericită. Așa ar trebui să se simtă toate mamele”, a spus femeia, vizibil emoționată.

Deținuții au fost chemați încă de dimineață și au ieșit din penitenciar cu puține bagaje și documentele de eliberare în mână, fiind întâmpinați de cei dragi.

Critici: „Nu sunt incluși prizonierii politici”

Decizia autorităților a fost însă criticată de organizațiile pentru drepturile omului, care susțin că nu există dovezi că printre cei eliberați s-ar afla și deținuți politici.

Grupuri precum Prisoners Defended estimează că peste 1.200 de persoane sunt încarcerate din motive politice, majoritatea după protestele din 2021.

Guvernul cubanez neagă existența prizonierilor politici.

„Acest gest nu reprezintă o schimbare reală”, au transmis activiștii, acuzând autoritățile că evită să recunoască problema detențiilor politice.

Lipsă de transparență

Autoritățile au oferit puține detalii despre identitatea celor eliberați, iar până vineri nu era clar câți deținuți fuseseră efectiv puși în libertate.

Mai multe organizații au avertizat că eliberările par selective și că, în trecut, unii dintre cei eliberați au fost plasați ulterior în arest la domiciliu sau supuși restricțiilor.

Context tensionat: presiuni externe și criză internă

Eliberările au loc într-un moment dificil pentru Cuba, afectată de o criză economică profundă și de presiuni externe.

Administrația Donald Trump a impus o blocadă petrolieră severă, care a dus la pene de curent și probleme în sistemul sanitar.

În paralel, pe insulă au avut loc proteste sporadice în ultimele luni, alimentate de deteriorarea condițiilor de trai.

Un gest simbolic sau un pas real?

Deși imaginile cu familii reunite au adus un val de speranță, organizațiile civice rămân prudente.

„Fiecare eliberare contează, dar nu este suficientă cât timp drepturile fundamentale continuă să fie încălcate”, au transmis activiștii.

Practică recurentă

Cuba a mai recurs la astfel de eliberări în momente cheie. În ianuarie 2025, peste 500 de deținuți au fost eliberați în contextul unor negocieri internaționale.

Guvernul susține că, din 2011, a eliberat peste 11.000 de persoane.

În ciuda incertitudinilor, pentru mulți cubanezi, ziua eliberării a însemnat un moment rar de speranță într-o perioadă marcată de criză și tensiuni.