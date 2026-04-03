Cuba: Peste 2.000 de deținuți au fost eliberați pe fondul relaxării blocadei petroliere americane

Autoritățile cubaneze au început eliberarea a peste 2.000 de deținuți, într-un gest descris drept „umanitar”, după ce Statele Unite au permis trecerea unui petrolier rus, dar și pe fondul Săptămânii Mari celebrate de catolici.
Sursă foto: Pexels
Radu Mocanu
03 apr. 2026, 22:19, Știri externe

Decizia vine la scurt timp după ce administrația Donald Trump a permis unui petrolier rusesc să livreze țiței în Cuba, relaxând astfel  blocada de facto asupra aprovizionării cu combustibil, instituită de la începutul anului, notează AFP. 

Guvernul cubanez nu a oferit detalii despre identitatea persoanelor grațiate sau despre infracțiunile comise, precizând doar că selecția s-a bazat pe criterii precum comportamentul în detenție, starea de sănătate și perioada executată din pedeapsă.

Cu toate acestea, autoritățile de la Havana au anunțat că nu vor fi eliberați deținuți condamnați pentru infracțiuni grave, precum crimă, agresiuni sexuale sau trafic de droguri.

Eliberarea deținuților, inclusiv a unor prizonieri politici, reprezintă una dintre cerințele constante ale SUA în relația cu Havana. 

În ultimele săptămâni au avut loc discuții între cele două părți, iar Cuba a promis anterior eliberarea mai multor persoane, inclusiv într-un gest de bunăvoință față de Vatican care acționează ca un mediator între Statele Unite și Cuba. 

Președintele Trump a vehiculat de mai multe ori ideea preluării controlului insulei, iar Secretarul de Stat Marco Rubio a spus că sistemul cubanez are nevoie de reforme profunde: „Nu le poți repara economia dacă nu le schimbi sistemul de guvernare”. 

