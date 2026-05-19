Prima pagină » Știrile zilei » Peste 17.000 de persoane au fost evacuate din California în urma incendiilor de vegetație

Peste 17.000 de persoane au fost evacuate din California în urma incendiilor de vegetație

Mii de persoane au fost evacuate din sudul Californiei, după ce incendiile de vegetație au amenințat locuințele din suburbii.
Peste 17.000 de persoane au fost evacuate din California în urma incendiilor de vegetație
Sursa: Hepta
Ioana Târziu
19 mai 2026, 20:18, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Peste 17.000 de persoane au fost evacuate, marți, în urma răspândirii rapide a incendiilor de vegetație ce amenință locuințele din suburbii, potrivit AP.

Incendiul a izbucnit luni dimineața în Simi Valley, un oraș din comitatul Ventura situat la aproximativ 48 de kilometri nord-vest de Los Angeles.

Incendiul a fost răspândit de vântul puternic

Răspândit de vânt, incendiul a distrus, până marți dimineața, peste cinci kilometri pătrați de tufișuri uscate și cel puțin o casă, potrivit Departamentului de Pompieri din comitatul Ventura.

Flăcările au fost inițial amplificate de rafale de vânt care au depășit 48 km/h, însă acestea s-au mai domolit peste noapte.

„Am făcut multe progrese împotriva acestui incendiu datorită îmbunătățirii condițiilor meteorologice”, a spus Andrew Dowd, purtătorul de cuvânt al departamentului, mai arată sursa.

Ordinele și avertismentele de evacuare erau încă în vigoare în mai multe cartiere din Simi Valley, un oraș cu peste 125.000 de locuitori.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Fac politica țării, influențează votul, forțează guverne, scriu legi, dar nu vor să-și publice donatorii și circuitul banilor. Votul din Parlament care obligă ONG-urile la transparență a dat alarma în tabăra #rezist
Gandul
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Cancan
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport
Traian Băsescu a numit principalul vinovat pentru criza politică prelungită: „Niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta”
Libertatea
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
CSID
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia