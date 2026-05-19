Peste 17.000 de persoane au fost evacuate din California în urma incendiilor de vegetație

Peste 17.000 de persoane au fost evacuate, marți, în urma răspândirii rapide a incendiilor de vegetație ce amenință locuințele din suburbii, potrivit AP.

Incendiul a izbucnit luni dimineața în Simi Valley, un oraș din comitatul Ventura situat la aproximativ 48 de kilometri nord-vest de Los Angeles.

Incendiul a fost răspândit de vântul puternic

Răspândit de vânt, incendiul a distrus, până marți dimineața, peste cinci kilometri pătrați de tufișuri uscate și cel puțin o casă, potrivit Departamentului de Pompieri din comitatul Ventura.

Flăcările au fost inițial amplificate de rafale de vânt care au depășit 48 km/h, însă acestea s-au mai domolit peste noapte.

„Am făcut multe progrese împotriva acestui incendiu datorită îmbunătățirii condițiilor meteorologice”, a spus Andrew Dowd, purtătorul de cuvânt al departamentului, mai arată sursa.

Ordinele și avertismentele de evacuare erau încă în vigoare în mai multe cartiere din Simi Valley, un oraș cu peste 125.000 de locuitori.