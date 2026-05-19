Trump îl susține pe Paxton în turul doi al alegerilor republicane pentru Senatul din Texas

„Ken este un adevărat luptător MAGA care a fost întotdeauna alături de Texas și va continua să o facă în Senatul Statelor Unite”, a scris Trump pe rețelele de socializare, potrivit AP.

Vestea susținerii a fost făcută publică în timpul unui eveniment de campanie al lui Paxton, stârnind ovațiile susținătorilor, care au început să danseze pe melodia „YMCA”, imnul campaniei lui Trump.

„Am un respect enorm pentru președinte și apreciez foarte mult susținerea sa”, a declarat Paxton la evenimentul din Allen, Texas.

El a vorbit despre prima sa candidatură pentru o funcție publică, adăugând: „Sunt atât de recunoscător că m-am întors, mai ales într-o zi atât de importantă, fiind susținut de președintele Statelor Unite”.

Paxton și Cornyn au avansat în turul doi din 26 mai după ce au terminat pe primele locuri în primarele din 3 martie, unde niciun candidat nu a obținut majoritatea. Votul anticipat a început luni și continuă până vineri.

Susținerea lui Trump este cea mai recentă dintre numeroasele susțineri pe care le-a acordat în cadrul primarilor republicane, în încercarea de a elimina din Partidul Republican pe cei care s-au opus lui.

Succesele recente l-au încurajat pe Trump, inclusiv înfrângerile senatorului republican Bill Cassidy din Louisiana și ale senatorilor statului Indiana care s-au opus lui în privința redistribuirii circumscripțiilor electorale.

Paxton, susținător al mișcării MAGA

Deși Cornyn, care a avut patru mandate, a susținut agenda lui Trump la Washington, Paxton s-a prezentat ca un luptător politic pentru mișcarea „Make America Great Again”.

Într-o postare pe X după susținerea lui Trump, Cornyn a subliniat apropierea sa de Trump, spunând că a votat alături de el „în 99% din cazuri” și că președintele „m-a numit în mod constant prieten în această cursă”.

Cornyn a continuat apoi cu un argument pe care l-a repetat în campania electorală: că în alegerile generale din noiembrie împotriva lui Talarico, Paxton va fi „un candidat slab care pune în pericol tot ceea ce ne pasă”.

Trump, într-o postare pe rețelele de socializare, a spus că Cornyn era „un om bun”, dar „nu m-a susținut când vremurile erau grele”. El s-a plâns că „John a întârziat foarte mult să mă susțină în ceea ce s-a dovedit a fi o cursă istorică pentru nominalizarea republicană”.

Turul doi dintre Cornyn și Paxton se contura ca o bătălie acerbă și costisitoare pentru viitorul Partidului Republican, una care deturna resurse de la alte curse electorale competitive din alte părți ale țării.