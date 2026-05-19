Prima pagină » Știri externe » Trump îl susține pe Paxton în turul doi al alegerilor republicane pentru Senatul din Texas

Trump îl susține pe Paxton în turul doi al alegerilor republicane pentru Senatul din Texas

Donald Trump l-a susținut marți pe procurorul general al statului Texas, Ken Paxton, în cadrul alegerilor primare ale Partidului Republican pentru Senatul SUA, impulsionând astfel eforturile acestuia de a-l învinge pe actualul senator John Cornyn în turul doi de săptămâna viitoare.
Trump îl susține pe Paxton în turul doi al alegerilor republicane pentru Senatul din Texas
Alexandra-Valentina Dumitru
19 mai 2026, 20:54, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Ken este un adevărat luptător MAGA care a fost întotdeauna alături de Texas și va continua să o facă în Senatul Statelor Unite”, a scris Trump pe rețelele de socializare, potrivit AP.

Vestea susținerii a fost făcută publică în timpul unui eveniment de campanie al lui Paxton, stârnind ovațiile susținătorilor, care au început să danseze pe melodia „YMCA”, imnul campaniei lui Trump.

„Am un respect enorm pentru președinte și apreciez foarte mult susținerea sa”, a declarat Paxton la evenimentul din Allen, Texas.

El a vorbit despre prima sa candidatură pentru o funcție publică, adăugând: „Sunt atât de recunoscător că m-am întors, mai ales într-o zi atât de importantă, fiind susținut de președintele Statelor Unite”.

Paxton și Cornyn au avansat în turul doi din 26 mai după ce au terminat pe primele locuri în primarele din 3 martie, unde niciun candidat nu a obținut majoritatea. Votul anticipat a început luni și continuă până vineri.

Susținerea lui Trump este cea mai recentă dintre numeroasele susțineri pe care le-a acordat în cadrul primarilor republicane, în încercarea de a elimina din Partidul Republican pe cei care s-au opus lui.

Succesele recente l-au încurajat pe Trump, inclusiv înfrângerile senatorului republican Bill Cassidy din Louisiana și ale senatorilor statului Indiana care s-au opus lui în privința redistribuirii circumscripțiilor electorale.

Paxton, susținător al mișcării MAGA

Deși Cornyn, care a avut patru mandate, a susținut agenda lui Trump la Washington, Paxton s-a prezentat ca un luptător politic pentru mișcarea „Make America Great Again”.

Într-o postare pe X după susținerea lui Trump, Cornyn a subliniat apropierea sa de Trump, spunând că a votat alături de el „în 99% din cazuri” și că președintele „m-a numit în mod constant prieten în această cursă”.

Cornyn a continuat apoi cu un argument pe care l-a repetat în campania electorală: că în alegerile generale din noiembrie împotriva lui Talarico, Paxton va fi „un candidat slab care pune în pericol tot ceea ce ne pasă”.

Trump, într-o postare pe rețelele de socializare, a spus că Cornyn era „un om bun”, dar „nu m-a susținut când vremurile erau grele”. El s-a plâns că „John a întârziat foarte mult să mă susțină în ceea ce s-a dovedit a fi o cursă istorică pentru nominalizarea republicană”.

Turul doi dintre Cornyn și Paxton se contura ca o bătălie acerbă și costisitoare pentru viitorul Partidului Republican, una care deturna resurse de la alte curse electorale competitive din alte părți ale țării.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Fac politica țării, influențează votul, forțează guverne, scriu legi, dar nu vor să-și publice donatorii și circuitul banilor. Votul din Parlament care obligă ONG-urile la transparență a dat alarma în tabăra #rezist
Gandul
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Cancan
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport
Traian Băsescu a numit principalul vinovat pentru criza politică prelungită: „Niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta”
Libertatea
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
CSID
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia