Incendiu puternic în Capitală. Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert

Un incendiu puternic a afectat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, mai multe locuințe de pe strada Pereni, din Sectorul 5 al Capitalei.
Foto și video: ISU București-Ilfov
Cosmin Pirv
17 mai 2026, 07:32, Social
Pompierii din capitală au intervenit în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru stingerea unui incendiu care s-a extins la mai multe locuințe alipite de pe strada Pereni.

Au fost afectate locuințe alipite, cu regimuri de înălțime diferite, pe o suprafață totală de aproximativ 800 de metri pătrați.

Având în vedere degajările foarte mari de fum a fost remis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea persoanelor din apropiere.

ISU București a intervenit la fața locului cu 14 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 6 autospeciale de stingere (cisterne), o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Nu au fost înregistrate victime.

