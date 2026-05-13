Doi morți și doi răniți după un accident urmat de incendiu, în Vrancea

Pompierii din cadrul Detașamentului Focșani au intervenit în comuna Vârteșcoiu pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident rutier în care a fost implicat un autoturism, urmat de incendiu.

În urma accidentului au rezultat patru victime. Din nefericire, două persoane au decedat, iar alte două persoane au fost rănite.

Răniții au fost preluați de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean conștienți și cu politraumatisme și transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Pompierii au acționat pentru lichidarea incendiului, asigurarea măsurilor de prevenire a altor situații de risc, precum și pentru descarcerarea persoanelor rămase încarcerate în autoturism.