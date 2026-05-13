Prima pagină » Social » Traversarea cu bacul pe ruta Bechet – Oryahovo, suspendată temporar din cauza vremii

Traversarea cu bacul pe ruta Bechet – Oryahovo, suspendată temporar din cauza vremii

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a anunțat suspendarea temporară a activității de traversare cu ferryboat-ul pe ruta Portul Bechet - Portul Oryahovo, începând de miercuri, 13 mai, ora 04:30.
Traversarea cu bacul pe ruta Bechet - Oryahovo, suspendată temporar din cauza vremii
sursă foto: Poliția de Frontieră
Petre Apostol
13 mai 2026, 10:20, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Potrivit autorităților, măsura a fost dispusă în urma unei notificări transmise de Centrul Comun de Contact Giurgiu și are la bază condițiile meteorologice nefavorabile, în special intensificările puternice ale vântului, care afectează siguranța traficului naval pe Dunăre.

„Reluarea activității de traversare va fi comunicată imediat ce condițiile meteorologice vor permite desfășurarea acesteia în siguranță”, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră.

Autoritățile recomandă șoferilor și persoanelor care intenționează să tranziteze frontiera către Bulgaria să urmărească informațiile actualizate privind traficul și starea punctelor de trecere.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
GSP.ro
Moștenirea lui Bolojan. Inflația galopează și ajunge la 11%. În continuare, de departe cea mai mare din UE
Gandul
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Nicușor Dan spune că are în minte o variantă de premier. Scenariu politic pe care președintele îl exclude categoric
Libertatea
Prezentatoarea tv care a anunțat în direct că a fost diagnosticată cu cancer la sân! Clipele grele prin care trece
CSID
Cea mai vândută mașină japoneză primește o versiune aniversară
Promotor