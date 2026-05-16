Imperiul lui Ahmetov în România: de la Văcărești la Galați, oligarhul ucrainean vrea tot

Firma controlată de oligarhul Rinat Ahmetov a primit avizul de exploatare comercială pentru parcul fotovoltaic Văcărești, iar jumătate din producție a fost deja vândută OMV Petrom.

Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina și patronul clubului Șahtior Donețk, își consolidează rapid imperiul energetic din România.

Firma sa, DTEK Renewables International (DRI), a obținut licența de exploatare comercială pentru parcul fotovoltaic Văcărești, printr-o subsidiară locală, CIC GREEN ENERGY BETA.

Proiectul care poate alimenta 50.000 de locuințe

Proiectul are o capacitate de 126 MW, a costat peste 60 de milioane de euro și poate alimenta peste 50.000 de locuințe.

Înainte să producă primul kilowatt, 50% din energia viitoare fusese deja vândută: OMV Petrom a semnat un contract de preluare cu doi ani în urmă, care intră în vigoare din ianuarie 2027.

Cu Văcăreștiul adăugat în portofoliu, imperiul energetic al lui Ahmetov în România a ajuns la 300 MW de capacitate regenerabilă operațională, la care se adaugă parcurile fotovoltaice Glodeni I și II și cel de la Ruginoasa.

„Agilitatea noastră operațională”

„Atingerea acestui nivel de capacitate într-un timp atât de scurt demonstrează agilitatea noastră operațională”, a declarat Murat Cinar, CEO-ul DRI, care conduce la nivel global un portofoliu de 1,5 GW de proiecte aflate în operare sau construcție.

Averea lui Ahmetov este estimată la peste 7,8 miliarde de dolari.

Pe lângă energia regenerabilă, omul de afaceri ucrainean controlează Metinvest, cel mai mare producător de oțel și minerit din Ucraina, și vizează preluarea combinatului siderurgic de la Galați, scos la licitație cu un preț de pornire de 690 de milioane de euro.