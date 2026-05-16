Prima pagină » Economic » Imperiul lui Ahmetov în România: de la Văcărești la Galați, oligarhul ucrainean vrea tot

Imperiul lui Ahmetov în România: de la Văcărești la Galați, oligarhul ucrainean vrea tot

126 de megawați, 60 de milioane de euro investiți și 50% din producție vândută înainte de primul kilowatt livrat. Parcul fotovoltaic Văcărești, cel mai ambițios proiect al lui Rinat Ahmetov în România, e oficial operațional.
Imperiul lui Ahmetov în România: de la Văcărești la Galați, oligarhul ucrainean vrea tot
Luiza Moldovan
17 mai 2026, 01:05, Economic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Firma controlată de oligarhul Rinat Ahmetov a primit avizul de exploatare comercială pentru parcul fotovoltaic Văcărești, iar jumătate din producție a fost deja vândută OMV Petrom.

Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina și patronul clubului Șahtior Donețk, își consolidează rapid imperiul energetic din România.

Firma sa, DTEK Renewables International (DRI), a obținut licența de exploatare comercială pentru parcul fotovoltaic Văcărești, printr-o subsidiară locală, CIC GREEN ENERGY BETA.

Proiectul care poate alimenta 50.000 de locuințe

Proiectul are o capacitate de 126 MW, a costat peste 60 de milioane de euro și poate alimenta peste 50.000 de locuințe.

Înainte să producă primul kilowatt, 50% din energia viitoare fusese deja vândută: OMV Petrom a semnat un contract de preluare cu doi ani în urmă, care intră în vigoare din ianuarie 2027.

Cu Văcăreștiul adăugat în portofoliu, imperiul energetic al lui Ahmetov în România a ajuns la 300 MW de capacitate regenerabilă operațională, la care se adaugă parcurile fotovoltaice Glodeni I și II și cel de la Ruginoasa.

„Agilitatea noastră operațională”

„Atingerea acestui nivel de capacitate într-un timp atât de scurt demonstrează agilitatea noastră operațională”, a declarat Murat Cinar, CEO-ul DRI, care conduce la nivel global un portofoliu de 1,5 GW de proiecte aflate în operare sau construcție.

Averea lui Ahmetov este estimată la peste 7,8 miliarde de dolari.

Pe lângă energia regenerabilă, omul de afaceri ucrainean controlează Metinvest, cel mai mare producător de oțel și minerit din Ucraina, și vizează preluarea combinatului siderurgic de la Galați, scos la licitație cu un preț de pornire de 690 de milioane de euro.

Recomandarea video

Crater cu diametrul de 1,5 metri, un motor de dronă și un proiectil neexplodat, găsite în localitatea Padina, județul Tulcea
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Nicuşor Dan a tras cu pistolul. Câte ținte a doborât preşedintele
Gandul
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. Votul este oficial deschis. La ce oră urcă Alexandra Căpitănescu pe scenă
Libertatea
Alimentul la care David Attenborough a renunțat aproape complet pentru longevitate. Legenda BBC a împlinit 100 de ani
CSID
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia