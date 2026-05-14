Un rănit și peste 40 de persoane evacuate după o explozie la o hală din Târgoviște

Explozia s-a produs aproape de ora 10 și nu a fost urmată de incendiu.
Hală aparținând unui operator economic este situată pe strada Laminorului, din municipiul Târgoviște.
Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o autospecială SMURD.
Potrivit ISU Dâmbovița, 44 de persoane s-au autoevacuat, iar o persoană ce prezenta arsuri la mâini a fost asistată medical și transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare.
În prezent, se realizează un perimetru de siguranță. Misiunea este în dinamică.