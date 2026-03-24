Comuna din Bistrița-Năsăud care pune un pariu-record pentru supraviețuire și construiește o punte suspendată de 6 milioane de euro în Munții Rodnei

A trăit din minerit, însă, din 2000, de când s-au închis minele, comuna Parva din Bistrița-Năsăud e în declin demografic și economic constant. De aceea, primarul comunei pariază pe frumusețea de nedescris a munților Rodnei pentru a o pune pe harta mare a turismului cu o investiție-record de 6 milioane de euro.
Parcul Național Munții Rodnei
Luiza Moldovan
24 mart. 2026, 12:42, Social

Comuna Parva, din județul Bistrița-Năsăud, investește în turism pentru a-și revitaliza economia, după închiderea activităților miniere.

Primarul comunei, Ioan Strugari, a obținut o finanțare de 6 milioane de euro pentru un proiect spectaculos: construirea unei punți turistice suspendate în Munții Rodnei, relatează ZF.

Proiectul, finanțat prin ADR Nord-Vest, presupune realizarea unei structuri de aproximativ 620 de metri lungime, care va traversa Valea Rebrei la o înălțime de aproape 200 de metri, făcând legătura între doi versanți ai văii.

Șansa comunei Parva e turismul

Fostă zonă minieră, Parva se confruntă de ani buni cu declin economic și depopulare.

„Am fost o localitate minieră, acum este moartă din punct de vedere economic. Minele s-au închis până în anul 2000, de atunci localitatea și-a schimbat configurația demografică și economică. Foarte mulți au plecat la muncă în străinătate”, spune primarul Ioan Strugari.

În acest context, turismul a devenit principala speranță de dezvoltare pentru comună.

Proiectul își propune să atragă mai mulți turiști în zonă

Autoritățile locale speră ca noua punte suspendată să transforme zona într-un punct de atracție pentru vizitatori, profitând de poziționarea la poalele Munților Rodnei și de accesul către Parcul Național.

În prezent, comuna dispune de doar cinci pensiuni, care găzduiesc anual aproximativ 1.000 de turiști.

Așteptări pentru dezvoltarea zonei

Primarul comunei estimează că investiția va contribui la creșterea fluxului de turiști și, implicit, la revitalizarea economică a zonei.

Proiectul se înscrie într-un trend mai larg, în care comunitățile afectate de declin industrial încearcă să se reinventeze prin valorificarea potențialului turistic.

