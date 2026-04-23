Microsoft pariază puternic pe inteligența artificială, cu o investiție de 18 miliarde de dolari

Cea mai recentă investiție a gigantului tehnologic american reflectă cererea ridicată pentru tehnologiile de IA și poziționează Australia ca o piață cheie de creștere, potrivit Reuters.

Microsoft a transmis că investiția va sprijini extinderea infrastructurii sale de supercalcul și cloud Azure AI, va consolida securitatea cibernetică și va promova dezvoltarea competențelor în domeniul IA în întreaga țară.

„Australia are o oportunitate enormă de a transforma IA în creștere economică reală și beneficii sociale”, a declarat într-un comunicat Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, care se află în prezent în vizită la Sydney în cadrul turneului global al companiei dedicat IA. El a descris inițiativa ca fiind cea mai mare investiție a Microsoft în Australia până în prezent.

Microsoft și rivalii săi din sectorul Big Tech, Alphabet, Amazon și Meta, vor investi împreună aproximativ 650 de miliarde de dolari pentru a extinde infrastructura legată de IA în acest an, potrivit Bridgewater Associates.

„Acesta este un vot de încredere serios în Australia ca piață de IA de prim rang”, a declarat Josh Gilbert, analist la eToro.

„De mult timp, discuțiile privind investițiile în IA au fost dominate de SUA, cu referiri ocazionale la Japonia, Singapore și chiar Orientul Mijlociu. Faptul că Microsoft investește acum acest capital în Australia, alături de mișcări similare la nivel global, arată că regiunea se află în centrul planului de dezvoltare a IA”, a adăugat Gilbert.

Investiția vine, de asemenea, într-un moment în care Microsoft se confruntă cu o concurență tot mai mare în domeniul asistenților de IA, instrumentul său Copilot concurând cu oferte precum Claude de la Anthropic și Gemini de la Google. Producătorul Windows s-a grăbit să îmbunătățească Copilot pentru a stimula o mai bună adoptare.