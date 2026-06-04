„Pur și simplu dezgustător”: Regizorul Martin Scorsese, criticat după ce a declarat că IA e un instrument benefic în cinematografie

Legendarul cineast Martin Scorsese se confruntă cu un val de critici, după ce a declarat că inteligența artificială este benefică în procesul de preproducție al filmelor, potrivit BBC.

Scorsese este cel mai recent regizor important care a adoptat inteligența artificială. El a devenit consilier al unei companii de inteligență artificială, declarând că dorește „să împingă limitele creativității pentru a crea experiențe mai profunde și mai bogate pentru public”.

Compania a lansat un și un viceoclip cu Scorsese. În filmuleț, regizorul folosește inteligența artificială pentru a crea instantaneu imagini pentru storyboard-uri. Acestea arată cum ar trebui să arate personajele, locațiile și scenele cheie, potrivit sursei.

IA îl ajută să comunice „ceea ce vede în minte”

Într-un comunicat, el a precizat că a avut întotdeauna dificultăți în a „comunica ceea ce vede în minte distribuției și echipei” în storyboard-uri.

„Sunt interesat de intersecția dintre tehnologie și povestire și de a vedea cum aceasta poate împinge limitele creativității pentru a crea experiențe mai profunde și mai bogate pentru public”, a explicat Scorsese.

„Trebuie să fim deschiși” la evoluțiile în cinematografie

„Nu uitați, cinematografia este un mediu tânăr, are doar în jur de 125 de ani, așa că trebuie să fim deschiși la modul în care poate evolua”, a adăugat regizorul.

El a menționat că a folosit tehnologia 3D în filmul „Hugo” și tehnologia de reducere a îmbătrânirii pentru filmul „The Irishman”. De asemenea, a spus că inteligența artificială îl poate ajuta acum să-și transmită ideile „mai clar și mai eficient echipei sale creative”, mai arată sursa citată.

„Am testat recent asta într-o scenă. Capacitatea de a vizualiza și de a partaja imediat storyboard-ul a fost eliberatoare din punct de vedere creativ. În timpul procesului de preproducție, timpul costă bani. Acest lucru ne-a permis să ne mișcăm mai rapid fără a sacrifica măiestria sau calitatea”.

Critici de la fani și membri ai industriei

Declarațiile sale au primit mai multe critici din partea unor fani și membri ai industriei cinematografice.

Karla Ortiz, care a lucrat în departamentul artistic la filme precum Avengers: Endgame, Black Panther și Doctor Strange, a spus că „îi aruncă pe toți artiștii de storyboard cu care a lucrat vreodată. Le distruge mijloacele de trai cu modele care probabil sunt antrenate pe baza lucrărilor acelor artiști storyboard”.

„A-i folosi moștenirea și puterea pentru așa ceva este pur și simplu dezgustător”, a mai declarat Ortiz.

Regizorul de animație Samuel Deats a declarat că „îmi ia literalmente câteva secunde să fac storyboard-ul pentru o scenă. Nu există absolut niciun motiv să avem nevoie de o inteligență artificială. Aceasta este construită pe munca furată a milioane de artiști pentru a-ți face storyboard-ul”, mai menționează sursa.

Utilizatorii din online i-au luat apărarea

Alții de pe rețelele de socializare l-au apărat pe Scorsese și utilizarea inteligenței artificiale în film.

„Utilizarea inteligenței artificiale este, practic, doar un alt efect special, precum CGI. Și, așa cum s-a demonstrat, Scorsese nu este împotriva unor astfel de progrese tehnologice”, a scris un utilizator.

Nu e primul regizor care îmbrățișează inteligența artificială

Scorsese este departe de a fi primul cineast de renume care este adeptul potențialului inteligenței artificiale.

Regretatul actor Val Kilmer a fost înviat de inteligența artificială pentru a apărea într-un film viitor. El a fost de acord să joace înainte de moartea sa, în aprilie 2025.

În schimb, Guillermo Del Toro a spus anul trecut că „ar prefera să moară” decât să folosească inteligența artificială, potrivit aceleiași surse.