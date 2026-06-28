Siegfried Mureșan îi răspunde Olguței Vasilescu: PSD-ul va ține mereu România la marginea Europei

„Faptul că pesediștii au o problemă cu lunga mea experiență europeană confirmă că, pentru ei, Europa nu este ceva bun, pozitiv, spre care aspiră”, a scris Mureșan, duminică, pe Facebook.

Europarlamentarul i-a acuzat pe liderii Partidului Social Democrat de anti-europenism și de apropiere de partidul Alianța pentru Unirea Românilor.

„Ei nu înțeleg că Europa ne face mai puternici, că suntem parte a culturii și a civilizației europene. În inima lor, mulți politicieni PSD sunt anti-europeni. Nu le plac regulile, nu le plac legile, nu le place transparența. De aceea, se și simt atât de bine alături de AUR”, se arată în mesajul publicat de liderul liberal.

„PSD-ul va ține mereu România la marginea Europei. Eu cred că România merită să fie în mijlocul Europei”, conchide Siegfried Mureșan.

Atacurile lansate de Partidul Social Democrat

Acesta a reacționat la atacurile lansate de primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Lidera PSD l-a criticat pe Mureșan, acuzând că acesta „nu știe cum se trăiește în România, dar și de lipsa de experiență în politica națională.

„Domnul Bolojan vrea să ne propună un prim-ministru care habar n-are cum se trăiește în România. Românii o să-și scrântească limba până o să-i pronunțe numele. Siegfried Mureșan, specialist în absorbția de fonduri europene. Cred că a absorbit doar salariul de europarlamentar”, declarat Olguța Vasilescu sâmbătă.