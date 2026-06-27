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Olguța Vasilescu, despre Siegfried: „Românii o să-și scrântească limba până îi pronunță numele”

Lia Olguța Vasilescu a ironizat sâmbătă propunerea PNL pentru funcția de premier, făcând trimitere la numele europarlamentarului Siegfried Mureșan. Primarul Craiovei a spus că românii „o să-și scrântească limba” încercând să-i pronunțe numele și l-a acuzat pe liderul PNL, Ilie Bolojan, că vrea să aducă la Palatul Victoria „un om care habar n-are cum se trăiește în România”.
Olguța Vasilescu, despre Siegfried: „Românii o să-și scrântească limba până îi pronunță numele
Gabriel Negreanu
27 iun. 2026, 15:51, Politic
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Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern, în care PNL, USR și UDMR îl susțin pe Siegfried Mureșan ca variantă de premier, în timp ce PSD merge pe varianta Sorin Grindeanu.

„Domnul Bolojan vrea să ne propună un prim-ministru care habar n-are cum se trăiește în România. Românii o să-și scrântească limba până o să-i pronunțe numele”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Primarul Craiovei a continuat atacul și a ironizat profilul european al lui Siegfried Mureșan, despre care liberalii spun că are experiență în instituțiile europene și în gestionarea fondurilor UE.

„Siegfried Mureșan, specialist în absorbția de fonduri europene. Cred că a absorbit doar salariul de europarlamentar”, a spus Vasilescu.

Atacul vine în plin blocaj politic, după ce Guvernul Veștea nu a obținut votul de învestitură în Parlament. În acest moment, principalele variante discutate pentru Palatul Victoria sunt Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR.

Lia Olguța Vasilescu susține că un guvern monocolor PSD, condus de Sorin Grindeanu, ar putea trece de Parlament dacă ar avea sprijinul UDMR. Vicepreședinta PSD spune că formațiunea condusă de Kelemen Hunor este „un partid serios” și că voturile UDMR ar putea fi decisive pentru instalarea unui nou Cabinet.

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