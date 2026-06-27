Olguța Vasilescu, despre Siegfried: „Românii o să-și scrântească limba până îi pronunță numele”

Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern, în care PNL, USR și UDMR îl susțin pe Siegfried Mureșan ca variantă de premier, în timp ce PSD merge pe varianta Sorin Grindeanu.

„Domnul Bolojan vrea să ne propună un prim-ministru care habar n-are cum se trăiește în România. Românii o să-și scrântească limba până o să-i pronunțe numele”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Primarul Craiovei a continuat atacul și a ironizat profilul european al lui Siegfried Mureșan, despre care liberalii spun că are experiență în instituțiile europene și în gestionarea fondurilor UE.

„Siegfried Mureșan, specialist în absorbția de fonduri europene. Cred că a absorbit doar salariul de europarlamentar”, a spus Vasilescu.

Atacul vine în plin blocaj politic, după ce Guvernul Veștea nu a obținut votul de învestitură în Parlament. În acest moment, principalele variante discutate pentru Palatul Victoria sunt Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR.