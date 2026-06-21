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Anghel Damian, despre părinții săi: „Mama mea este un critic mult mai aspru, iar tata este, de fapt, un susținător”

Scenaristul și regizorul român Anghel Damian a vorbit, în cel mai recent episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, despre relația cu părinții săi și despre modul în care aceștia îi privesc proiectele profesionale. Deși tatăl său este profesor universitar și un nume important în cinematografie, Damian spune că acesta nu îi impune direcția artistică și preferă să îl susțină, în timp ce mama sa este cea care formulează cele mai dure observații.
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Petronela Dumitrescu
21 iun. 2026, 11:58, Cultură-Media
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Anghel Damian a dezvăluit, în cel mai recent episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, că părinții săi au abordări complet diferite atunci când vine vorba despre proiectele sale, însă tocmai acest echilibru îl ajută să își păstreze perspectiva.

„Urmărește (producțiile – n.r.), în mod cert. Relația cu părinții mei e una foarte interesantă, deși, în aparență, ai putea spune că tatăl ar fi criticul de serviciu. El întotdeauna a fost un susținător din punct de vedere moral extraordinar”, a afirmat Anghel Damian în podcast.

El a subliniat că tatăl său analizează fiecare producție în funcție de intenția artistică și știe să formuleze criticile astfel încât să fie constructive.

„Întotdeauna scoate în față lucrurile pozitive. Și are o știință care vine din experiența lui pedagogică de a-ți sublinia chestiunile mai puțin reușite într-o formă care este perfect acceptabilă. Adică, din care tu să înveți ceva, nu o să lași să te doboare”, a explicat scenaristul.

Anghel Damian: Îmi doresc să merg pe drumul meu cu toate riscurile

În schimb, spune Anghel Damian, mama sa este cea care are cele mai exigente reacții.

„Mama mea (…) este un critic mult mai aspru. Și atunci, din această mediană, că practic am pe de o parte o extremă și pe de cealaltă parte altă extremă, eu ajung într-un fel împăcat la mijloc, asimilând cele două viziuni despre mine”, a completat Anghel Damian.

El a mai explicat faptul că a încercat întotdeauna să își construiască propriul drum profesional, fără să fie influențat de numele familiei sau de opiniile părinților în timpul procesului de creație.

„Întotdeauna am încercat să pun un zid, o distanță. Niciodată nu le arăt în timp ce sunt încă lucruri de modificat. (…) Nu-mi doresc să am parte de un feedback din partea lor care să mă pună, poate, în condiția de a modifica ceva. Îmi doresc să merg pe drumul meu cu toate riscurile, cu greșeli. De multe ori, nici nu le spun ce fac”, a conchis Anghel Damian.

Episodul integral poate fi văzut mai jos:

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