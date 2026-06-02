Dronele cu inteligență artificială ar putea proteja rețelele subacvatice din Europa

Domeniul subacvatic a devenit un element cheie al războiului hibrid, iar securitatea națională este din ce în ce mai mult legată de protejarea infrastructurii, relatează Euronews.

Peste 99% din datele globale circulă prin cabluri de telecomunicații submarine. În același timp, securitatea energetică a națiunilor depinde de conducte de gaze și de interconexiuni energetice.

Apărarea subacvativă, estimată la 50 de miliarde de euro anual

Întreruperea acestei infrastructuri ar putea opri tranzacții bancare în valoare de miliarde de euro. Blocajele ar putea întrerupe aprovizionarea cu energie a unor țări întregi. Acesta este motivul pentru care apărarea subacvatică a devenit o piață globală estimată la aproximativ 50 de miliarde de euro pe an, potrivit sursei.

Răspunsul industriei la aceste amenințări nu se mai limitează la construcția de submarine tradiționale. Accentul s-a mutat pe dezvoltarea de sisteme neconvenționale și tehnologii cu dublă utilizare. Acestea sunt concepute pentru a servi atât sectorul civil, ce include întreținerea și instalarea cablurilor de fibră optică și electrice, cât și cel militar.

Unul din proiectele de acest fel este DEEP (Dynamic Ecosystem for Enhanced Performance), ce conține:

Sistem de avertizare timpurie: o primă barieră de senzori plasați pe fundul mării detectează potențialele amenințări prin monitorizarea activității din coloana de apă din jur;

Roiuri de drone autonome: odată ce este detectată o amenințare, sistemul desfășoară un grup de drone subacvatice de mici dimensiuni;

Inteligență artificială la bord: dronele se deplasează spre amenințare și, prin intermediul senzorilor și al unui algoritm de inteligență artificială, identifică tipul de pericol în timp real, permițând activarea imediată a măsurilor de atenuare a riscurilor.

Porturile comerciale și coridoarele maritime sunt ținte ușor accesibile

Incidentele recente au accelerat conștientizarea faptului că porturile comerciale și coridoarele maritime sunt ținte sensibile care necesită protecție. Un exemplu îl reprezintă tentativa de sabotaj a petrolierului SeaJewel în largul coastei Savonei. Acesta e suspectat că ar face parte din flota Rusiei, potrivit sursei citate.

Statele și operatorii privați trebuie să anticipeze riscurile. O soluție o reprezintă integrarea sistemelor de monitorizare a fundului mării cu drone de suprafață. Acestea patrulează apele interioare și canalele de acces portuar.

Noile tehnologii păreau în trecut din domeniul SF-ului

Tehnologiile noi împing limitele apărării subacvatice în domenii care până de curând aparțineau science fiction-ului.

Cablurile de internet devin dispozitive de ascultare, reprezentând una dintre cele mai inovatoare dezvoltări este DAS (Distributed Acoustic Sensing – Detecție Acustică Distribuită).

Pentru a depăși limitele sonarului acustic în ape aglomerate, cercetătorii din domeniul apărării apelează la fizica cuantică. Noile magnetometre cuantice montate pe drone pot detecta modificări minuscule ale câmpului magnetic al Pământului, cauzate de un submarin aflat la zeci de kilometri distanță, mai precizează sursa.

Crearea standardelor europene comune, principala provocare

Principala provocare pentru 2026 și 2027 este crearea unor standarde europene comune. Acestea trebuie să permită comunicarea wireless, în timp real, între dronele de suprafață, senzorii de pe fundul mării și dronele subacvatice din diferite țări. Astfel, apărarea este transformată într-o rețea comună de conștientizare maritimă, aliniată cu NATO.

În timp ce țările occidentale își consolidează cablurile în Marea Mediterană și Atlantic, China promovează coridoare alternative de infrastructură digitală în Asia și Africa.

Viitorul domeniului subacvatic s-ar putea să nu fie doar militar. Ar putea duce și la apariția a două ecosisteme digitale separate. Ele sunt divizate geografic de-a lungul fundului oceanului și protejate de roiuri de drone gata să apere granițele invizibile ale spațiului cibernetic subacvatic.