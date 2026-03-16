UE testează drone și roboți pentru a curăța gunoaiele de pe fundul mărilor

Potrivit Euronews, tehnologia face parte din programul european Mission Restore our Ocean and Waters, care își propune să reducă poluarea marină cu aproximativ 50% până în 2030. Sistemul SeaClear a fost dezvoltat de cercetători și companii europene. Acesta combină mai multe tipuri de echipamente autonome: drone aeriene, vehicule subacvatice robotizate și nave de suprafață fără echipaj.

Testele au avut deja loc într-o marină din Marsilia (Franța) și în Germania, iar alte experimente sunt planificate în Veneția, Dubrovnik și Tarragona.

De ce este importantă curățarea fundului mării

Potrivit cercetătorilor implicați în proiect, o mare parte din deșeurile care ajung în oceane nu rămân la suprafață, ci se scufundă pe fundul mării. „Există o cantitate uriașă de gunoaie care ajunge în mare”, explică Bart De Schutter, profesor la Universitatea Tehnică Delft din Olanda și coordonator al proiectului SeaClear.

Majoritatea programelor de curățare se concentrează pe deșeurile de la suprafața apei. Însă resturile de pe fundul mării pot contamina ecosistemele. În timp, ele se descompun în microplastice, particule care sunt extrem de greu de eliminat.

Cum funcționează roboții care colectează deșeurile

Sistemul SeaClear folosește mai multe tipuri de tehnologii care lucrează împreună. Procesul începe cu drone aeriene care survolează zona și identifică obiectele de pe fundul mării. Acestea transmit coordonatele către vehicule subacvatice autonome, dotate cu inteligență artificială. Roboții pot recunoaște diferite tipuri de deșeuri și le pot diferenția de roci, plante sau animale marine. După identificare, obiectele sunt colectate fie prin brațe robotice, fie prin sisteme de aspirare.

Pentru obiectele mai mari, precum anvelopele sau bucățile de metal, un sistem de prindere inteligent poate fi coborât de pe o navă de suprafață dotată cu macara. În timpul testelor, cercetătorii au reușit deja să recupereze anvelope din cauciuc, garduri metalice și fragmente de nave.

„Camionul plutitor”, utilizări multiple și optimizare

O altă componentă a sistemului este o barjă autonomă, descrisă de cercetători ca un fel de „camion de gunoi plutitor”. Aceasta colectează deșeurile adunate de roboți și le transportă la țărm pentru a fi eliminate sau reciclate. Pe lângă curățarea fundului mării, cercetătorii analizează și alte posibile utilizări ale sistemului. De exemplu, roboții ar putea fi folosiți pentru identificarea minelor neexplodate rămase pe fundul mării după conflicte armate.

Deși rezultatele testelor sunt promițătoare, specialiștii spun că tehnologia trebuie încă optimizată înainte de implementarea la scară largă. „Nu suntem exact acolo unde ne-am dori, dar suntem aproape”, spune Yves Chardard, CEO al companiei franceze Subsea Tech, unul dintre partenerii proiectului.

Cercetătorii speră ca până la finalul anului 2026 sistemul să fie suficient de eficient pentru a fi folosit de autoritățile locale din mai multe regiuni europene.