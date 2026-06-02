Piața imobiliară din România a crescut în mai 2026. Peste 50.000 de imobile au fost vândute, cele mai multe în București și Ilfov

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul tranzacțiilor imobiliare este însă ușor mai redus, fiind cu 420 de unități sub nivelul înregistrat în mai 2025.

Bucureștiul conduce clasamentul vânzărilor de imobile

Capitala rămâne cea mai activă piață imobiliară din România, cu 9.619 tranzacții realizate în luna mai. Pe următoarele locuri se află județele Ilfov, cu 3.773 de imobile vândute, și Timiș, cu 2.903 tranzacții.

La polul opus, cele mai puține vânzări au fost consemnate în județele Teleorman, cu doar 24 de imobile tranzacționate, Covasna, cu 269, și Sălaj, cu 343.

Timișoara, Brașov și Cluj-Napoca, lideri între marile orașe

În ceea ce privește reședințele de județ, Timișoara a înregistrat cel mai mare număr de tranzacții imobiliare, respectiv 1.454.

Pe următoarele poziții se situează Brașov, cu 902 tranzacții, și Cluj-Napoca, cu 826.

La celălalt capăt al clasamentului se află Alexandria, unde au fost înregistrate doar opt tranzacții, urmată de Giurgiu, cu 31, și Slobozia, cu 40.

Crește numărul locuințelor aflate în construcție înscrise în sistem

În luna mai au fost înregistrate 862 de operațiuni de înscriere și recepție a bunurilor viitoare, cu 58 mai multe față de luna precedentă.

Aceste operațiuni sunt realizate în baza Legii nr. 207/2025 și vizează locuințele care urmează să fie construite, având ca scop creșterea transparenței și a siguranței juridice pentru cumpărători.

Cele mai multe astfel de solicitări au fost înregistrate în București, cu 166 de cereri, urmat de Ilfov, cu 133, și Iași, cu 95.

Numărul ipotecilor a scăzut față de anul trecut

La nivel național, în luna mai 2026 au fost înregistrate 27.867 de ipoteci, cu 1.198 mai puține decât în aceeași lună a anului trecut.

Cele mai multe operațiuni de acest tip au fost consemnate în București, cu 4.374 de ipoteci, urmat de Ilfov, cu 2.616, și Brăila, cu 2.248.

Cele mai reduse valori au fost raportate în județele Covasna, Harghita și Bistrița-Năsăud.

Doljul conduce la vânzările de terenuri agricole

Pe segmentul terenurilor agricole, cele mai multe tranzacții au fost înregistrate în județul Dolj, cu 795 de vânzări.

În top urmează Tulcea, cu 588 de tranzacții, și Bihor, cu 544.