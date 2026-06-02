Hidroelectrica a numit noua conducere executivă. Iulius-Dan Plaveti preia funcția de președinte al Directoratului, în urma finalizării selecției. Mandatul a început la 29 mai 2026 și se încheie la 7 noiembrie 2027.
Hidroelectrica își numește conducerea executivă. Iulius-Dan Plaveti preia conducerea Directoratului
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
02 iun. 2026, 09:47, Economic
Decizia a fost luată de Consiliul de Supraveghere în ședința din 29 mai 2026, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București.

Compania precizează că hotărârea a fost adoptată „cu majoritatea voturilor exprimate”, în urma finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului.

Iulius-Dan Plaveti a fost numit membru al „Directoratului Hidroelectrica S.A. (Chief Executive Officer – CEO), incepand cu data de 29 mai 2026, pentru un mandat cu durata pana la data de 7 noiembrie 2027”.

Numirea devine efectivă după îndeplinirea condiției de renunțare la funcțiile „de administrator si/sau director detinute in consilii de administratie, consilii de supraveghere si directorate, atat in societati cu capital integral ori majoritar de stat, cat si in societati cu capital privat”.

În același raport, compania precizează și numirea lui Mihail-Dan Stan ca „membru al Directoratului Hidroelectrica S.A. (Chief Financial Officer – CFO)”, pentru aceeași perioadă de mandat.

