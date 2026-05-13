Investiția care ar trebui să protejeze Moldova de inundații, blocată din nou după 40 de ani. Finalizarea barajului de la Pașcani, întoarsă din drum

La aproape opt luni de la desemnarea câștigătorului licitației pentru echiparea și punerea în funcțiune a barajului, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a decis să admită contestația formulată de asocierea Socot SA – Construcții Hidrotehnice SA și a dispus reluarea evaluării ofertelor depuse în procedură.

Hidroelectrica trebuie să reevalueze ofertele

„Admite contestația și dispune remedierea”, este verdictul pronunțat de Consiliu, potrivit Ziarului de Iași. În consecință, Hidroelectrica, în calitate de autoritate contractantă, va trebui să reevalueze cele două oferte depuse în cadrul licitației și să refacă analiza prin care a ales câștigătorul.

Contestația a fost formulată în septembrie 2025, după ce oferta companiei românești Socot SA din Târgu Mureș, specializată în construcții hidrotehnice și lucrări de infrastructură, a fost respinsă ca „inacceptabilă și neconformă”.

Compania a cerut anularea documentului prin care fusese informată de respingerea ofertei, dar și anularea raportului prin care firma germană DSD Noell GmbH, companie implicată în proiecte de echipamente hidromecanice și modernizări de infrastructură hidroenergetică, fusese declarată admisibilă și câștigătoare.

Totodată, asocierea contestatoare a solicitat reevaluarea ambelor oferte depuse în cadrul licitației.

Procedura poate intra într-un nou litigiu

Decizia CNSC poate fi atacată în instanță în termen de zece zile de la comunicare. Dacă firma germană va contesta la rândul ei hotărârea, semnarea contractului ar putea fi întârziată cu încă câteva luni.

Licitația contestată vizează achiziția și montarea echipamentului hidromecanic necesar finalizării barajului. DSD Noell GmbH a participat recent la modernizarea echipamentelor de la Porțile de Fier, în timp ce firmele din asocierea contestatoare au experiență în construcția și reabilitarea de baraje și lucrări hidrotehnice.

Există precedent pentru anularea licitației

Autorii contestației sunt reprezentați de avocatul Radu Simionovici, implicat și într-un litigiu legat de o licitație organizată în trecut de ApaVital pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare din județul Iași, notează sursa citată. În acel caz, contestația admisă a dus ulterior la anularea procedurii și reluarea licitației.

Lucrările, estimate să dureze până la trei ani

Aceasta este cea de-a doua procedură de achiziție organizată pentru finalizarea proiectului. Prima licitație, lansată în 2024 cu o valoare estimată la 67,7 milioane de lei, a fost anulată din motive procedurale, după ce ofertele nu au fost depuse complet în sistemul electronic de achiziții publice. Procedura aflată acum în derulare a pornit de la aproape 95 de milioane de lei.

Durata lucrărilor este estimată între 12 și 36 de luni, potrivit condițiilor stabilite în cadrul licitației, iar perioada de garanție acordată investiției poate ajunge până la 20 de ani.

Ministrul Mediului: Proiectul, vital pentru protecția zonei

Contestația a fost depusă la finalul lunii septembrie 2025, cu doar câteva zile înainte ca proiectul să obțină acordul de mediu necesar continuării investiției. În aceeași perioadă, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, s-a deplasat la Pașcani pentru a verifica stadiul lucrărilor și a anunța emiterea avizului de mediu.

Ministrul explica atunci că investiția are un rol important nu doar pentru producția de energie, ci mai ales pentru protecția împotriva inundațiilor și asigurarea rezervelor de apă pentru comunitățile din zonă.

Potrivit Dianei Buzoianu, analiza realizată de autorități a arătat că principalul rol al investiției nu este producția de energie, ci reducerea riscului de inundații și crearea unor rezerve de apă necesare comunităților și agriculturii din regiune. Ministrul afirma că proiectul este important „mai degrabă pentru apărarea împotriva inundațiilor”.

Zona, lovită repetat de inundații

Zona Pașcani și localitățile aflate de-a lungul râului Siret au fost afectate în repetate rânduri de inundații puternice în ultimii 20 de ani, inclusiv în timpul viiturilor majore din 2008 și 2010, când autoritățile au ridicat diguri de urgență și au evacuat locuitori din mai multe comunități aflate în lunca Siretului.

Lucrări începute în anii ”80 și oprite după 2018

Lucrările la amenajarea hidroenergetică au început în 1985, iar construcția centralei hidroelectrice în 1989. Deși investiția este aproape finalizată, lucrările sunt oprite din 2018.

În prezent, lacul de acumulare și infrastructura aferentă sunt realizate în proporție de aproximativ 70%, însă mai sunt necesare lucrări la diguri și la canalul colector. La baraj trebuie montat echipamentul hidromecanic și construit un pod de acces, iar hidrocentrala, realizată în proporție de aproximativ 80%, trebuie echipată cu trei turbine și instalațiile aferente. După finalizarea acestora, va trebui construită și linia de conectare la Sistemul Energetic Național.

Întregul sistem a fost transferat către Hidroelectrica în 2006, însă compania nu l-a tratat drept o prioritate, întrucât componenta energetică este relativ redusă comparativ cu alte amenajări hidroenergetice. Centrala ar urma să aibă o putere instalată de 12 MW.

Înainte de apariția contestației, termenul estimat pentru punerea în funcțiune a obiectivului era august 2027. Întârzierea procedurilor ar putea amâna finalizarea până în 2028.

Barajul ar putea alimenta agricultura din două județe

Proiectul are o miză importantă pentru agricultură și pentru alimentarea cu apă a localităților din zonă. Lacul de acumulare, cu un volum de 68,7 milioane de metri cubi, ar putea asigura irigarea a aproximativ 46.000 de hectare din județele Iași și Neamț și ar putea furniza apă industrială pentru zona Fălticeni – Târgu Frumos.