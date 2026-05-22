Amancio Ortega, fondatorul Zara, mișcare șocantă pe piața imobiliară: cea mai mare tranzacție din ultimii ani la Paris

Omul de afaceri Amancio Ortega, prin intermediul vehiculului său investițional Pontegadea Inversiones, negociază achiziția unui imobil de birouri din centrul Parisului pentru aproximativ 850 de milioane de euro, potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, citează El Economista.

Dacă tranzacția va fi finalizată, aceasta ar deveni cea mai mare operațiune imobiliară în sectorul birourilor din Europa din 2022.

Negocierile vizează complexul Capital 8, iar Pontegadea a obținut un drept de exclusivitate pentru a ajunge la un acord, potrivit unor surse apropiate discuțiilor. Totuși, finalizarea tranzacției nu este încă garantată.

Clădirea este deținută în prezent de Invesco, care a cumpărat-o în 2018 de la URW pentru 790 de milioane de euro. Imobilul a fost anterior sediul companiei energetice EDF și a fost reinaugurat în 2025, după o reconversie amplă.

Semnal pentru piața imobiliară

Complexul are o suprafață de aproximativ 45.000 de metri pătrați de birouri, iar printre chiriași se numără instituții bancare precum Standard Chartered și NatWest. Atât Invesco, cât și Pontegadea au refuzat să comenteze oficial tranzacția.

Dacă acordul va fi dus la capăt, ar reprezenta cea mai importantă vânzare de spații de birouri de la creșterea dobânzilor din 2022 și ar transmite un semnal de încredere într-un sector afectat de scumpirea finanțării.

Tranzacția ar putea revitaliza piața după eșecul vânzării turnului Openturm din Frankfurt.

Investiții blocate în contextul dobânzilor ridicate

Deși piața imobiliară comercială a început să își revină înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, marile tranzacții nu și-au recăpătat încă ritmul.

Fondurile instituționale au redus achizițiile majore din cauza costurilor ridicate de finanțare. În schimb, investitorii cu averi foarte mari au fost cei care au continuat să cumpere proprietăți, evitând împrumuturile și ignorând incertitudinile pe termen scurt.

Amancio Ortega ocupă locul 16 în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, conform Bloomberg Billionaires Index, și este unul dintre puținii investitori individuali capabili să realizeze achiziții de o asemenea amploare pe piața imobiliară europeană.