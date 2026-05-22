Prima pagină » Știrile zilei » Amancio Ortega, fondatorul Zara, mișcare șocantă pe piața imobiliară: cea mai mare tranzacție din ultimii ani la Paris

Amancio Ortega, fondatorul Zara, mișcare șocantă pe piața imobiliară: cea mai mare tranzacție din ultimii ani la Paris

Amancio Ortega pregătește una dintre cele mai mari tranzacții imobiliare din Europa din ultimii ani. Magnatul spaniol negociază achiziția unui complex de birouri din centrul Parisului, într-un moment delicat pentru piața imobiliară.
Amancio Ortega, fondatorul Zara, mișcare șocantă pe piața imobiliară: cea mai mare tranzacție din ultimii ani la Paris
Foto: Inditex Media Gallery /press kit
Mădălina Dinu
22 mai 2026, 17:53, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Omul de afaceri Amancio Ortega, prin intermediul vehiculului său investițional Pontegadea Inversiones, negociază achiziția unui imobil de birouri din centrul Parisului pentru aproximativ 850 de milioane de euro, potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, citează El Economista.

Dacă tranzacția va fi finalizată, aceasta ar deveni cea mai mare operațiune imobiliară în sectorul birourilor din Europa din 2022.

Negocierile vizează complexul Capital 8, iar Pontegadea a obținut un drept de exclusivitate pentru a ajunge la un acord, potrivit unor surse apropiate discuțiilor. Totuși, finalizarea tranzacției nu este încă garantată.

Clădirea este deținută în prezent de Invesco, care a cumpărat-o în 2018 de la URW pentru 790 de milioane de euro. Imobilul a fost anterior sediul companiei energetice EDF și a fost reinaugurat în 2025, după o reconversie amplă.

Semnal pentru piața imobiliară

Complexul are o suprafață de aproximativ 45.000 de metri pătrați de birouri, iar printre chiriași se numără instituții bancare precum Standard Chartered și NatWest. Atât Invesco, cât și Pontegadea au refuzat să comenteze oficial tranzacția.

Dacă acordul va fi dus la capăt, ar reprezenta cea mai importantă vânzare de spații de birouri de la creșterea dobânzilor din 2022 și ar transmite un semnal de încredere într-un sector afectat de scumpirea finanțării.

Tranzacția ar putea revitaliza piața după eșecul vânzării turnului Openturm din Frankfurt.

Investiții blocate în contextul dobânzilor ridicate

Deși piața imobiliară comercială a început să își revină înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, marile tranzacții nu și-au recăpătat încă ritmul.

Fondurile instituționale au redus achizițiile majore din cauza costurilor ridicate de finanțare. În schimb, investitorii cu averi foarte mari au fost cei care au continuat să cumpere proprietăți, evitând împrumuturile și ignorând incertitudinile pe termen scurt.

Amancio Ortega ocupă locul 16 în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, conform Bloomberg Billionaires Index, și este unul dintre puținii investitori individuali capabili să realizeze achiziții de o asemenea amploare pe piața imobiliară europeană.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Gândul a aflat ce se întâmplă cu lifturile din Ministerul Transporturilor, după incidentul grav de ieri. Sunt anunțate audieri
Gandul
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
„Ați lins clanțele”. Stelian Tănase le-a spus liberalilor în față că au ajuns „slugile lui Iohannis” pentru funcții și beneficii
Libertatea
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
CSID
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia