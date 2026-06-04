Inventatorul internetului se teme de abuzurile IA. Ce spune despre datele personale

Tim Berners-Lee, principalul inventator al internetului, afirmă că ascensiunea inteligenței artificiale trebuie să fie însoțită de noi măsuri de protecție pentru utilizatori, potrivit AFP.

Berners-Lee a cerut într-un interviu acordat AFP „păstrarea valorilor” internetului timpuriu. De asemenea, el dorește să permită utilizatorilor filtrarea datele personale trimise giganților din industrie.

Individul trebuie să fie în centrul valorilor

„Importanța persoanei, a individului” se află în centrul acestor valori și „este important ca oamenii să utilizeze această tehnologie pentru a se asigura că clienții lor, cetățenii lor, păstrează controlul asupra propriilor date”, a declarat acesta.

Tim Berners-Lee este principalul inventator al World Wide Web-ului, în 1989.

„Modelele de inteligență artificială constituie un strat nou, diferit” pe internet. „Ele folosesc faptul că webul conține cantități enorme de date pentru a fi antrenate”, subliniază Berners-Lee. Aceasta este o inovație „interesantă”. Însă, ar trebui reglementată. El subliniază că, deși webul are W3C (World Wide Web Consortium), o organizație de standarde pentru internet, inteligența artificială nu are un organism de colaborare echivalent.

Utilizarea datelor personale de IA prezintă îngrijorări în special în Europa și SUA

Uilizarea datelor cu caracter personal de către modelele de inteligență artificială stârnește îngrijorare în rândul autorităților, în special în Europa și Statele Unite. Totuși, Tim Berners-Lee a pus protecția acestora în prim-plan de mai mulți ani, în special cu un startup pe care l-a co-fondat și lansat în 2018.

„Fără date, (modelele de inteligență artificială) nu pot exista”, subliniază John Bruce, celălalt co-fondator al companiei. „Au avut acces nelimitat la datele tuturor și, dacă nu suntem atenți, ne vom afla într-o situație foarte proastă”, afirmă el.

Startup pentru protejarea datelor utilizatorilor IA

Startup-ul celor doi se bazează pe portofele de date securizate. Acestea rămân în mâinile utilizatorilor. Inventatorii lucrează și la crearea unui asistent de inteligență artificială. Acesta va putea filtra solicitările utilizatorilor către modele precum ChatGPT sau Claude.

„Când pui o întrebare”, sistemul o analizează și „decide ce informații să trimită” modelului pe care îl interoghezi. „Dacă există date personale în aceasta, le modifică ușor”. Astfel, inteligența artificială „obține o imagine a ta, dar nu o poate folosi cu adevărat pentru a te identifica”, a concluzionat Tim Berners-Lee, potrivit aceleiași surse.