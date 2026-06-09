Apple lansează Siri AI și intră mai agresiv în cursa inteligenței artificiale. Ultima conferință WWDC condusă de Tim Cook

Noul Siri AI reprezintă răspunsul Apple la criticile potrivit cărora gigantul american a rămas în urma rivalilor în domeniul inteligenței artificiale. Compania promite un asistent mult mai capabil, integrat în întregul ecosistem Apple și orientat spre sarcini practice din viața de zi cu zi, mai scrie Euronews.

Siri va înțelege contextul de pe toate dispozitivele Apple

Potrivit prezentării, Siri AI va putea analiza informațiile afișate pe ecran și va utiliza date de pe diferite dispozitive Apple pentru a oferi răspunsuri și recomandări mai relevante. Utilizatorii vor putea cere asistentului să organizeze evenimente, să găsească informații din conversații, să creeze meniuri folosind rețete de pe internet sau chiar să trimită invitații către contacte din grupurile de mesagerie.

Apple a prezentat și o funcție de analiză vizuală. Folosind camera telefonului, Siri va putea identifica obiecte, produse sau alimente și va oferi informații suplimentare despre acestea. În cazul cumpărăturilor online, asistentul va putea evalua dacă un anumit produs corespunde unor cerințe specifice, precum dimensiunile admise pentru bagajele de cabină. Versiunea beta a Siri AI va fi lansată în cursul acestui an, atât ca aplicație dedicată, cât și integrată în sistemele Apple.

Apple promite o inteligență artificială „utilă”, nu spectaculoasă

În timpul prezentării, Craig Federighi, responsabilul diviziei software a companiei, a transmis un mesaj indirect către concurenții din industria AI. Acesta a afirmat că unele companii dezvoltă inteligență artificială „de dragul inteligenței artificiale”, în timp ce Apple urmărește să creeze instrumente care să rezolve probleme concrete ale utilizatorilor și să respecte standarde ridicate de confidențialitate.

Apple just upgraded Siri with AI. Yes, Siri finally has real AI. And for the first time in years, it actually looks interesting. Apple rebuilt it from the ground up using Google Gemini as the engine underneath. It now has a dedicated app, remembers your past conversations,… pic.twitter.com/ncSACz98mz — AI Crave (@wecraveai) June 9, 2026

Compania a confirmat că va colabora cu Google pentru modelele care vor sta la baza unor funcții AI integrate în Siri și în alte servicii. Apple a prezentat și noi funcții de editare foto bazate pe inteligență artificială, inclusiv posibilitatea de a modifica încadrarea unei imagini după realizarea fotografiei.

Ultima apariție a lui Tim Cook la WWDC

Conferința din acest an a marcat sfârșitul unei ere pentru Apple. Tim Cook, care și-a anunțat retragerea în aprilie, a primit aplauze îndelungate din partea participanților. „Sunt profund recunoscător că am parcurs acest drum împreună”, le-a spus Cook dezvoltatorilor și partenerilor prezenți la eveniment. După 15 ani la conducerea companiei, perioada sa este asociată cu o creștere spectaculoasă a valorii Apple, care a depășit pragul de 4 trilioane de dolari.

Din septembrie, funcția de CEO va fi preluată de John Ternus, actualul șef al diviziei de inginerie hardware și unul dintre principalii arhitecți ai produselor iPhone, iPad și Mac din ultimii ani. Tranziția are loc într-un moment crucial pentru companie, într-o industrie în care inteligența artificială este considerată cea mai importantă transformare tehnologică de la apariția iPhone-ului în 2007.