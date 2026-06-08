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Apple introduce o nouă funcție care va putea schimba automat parolele compromise ale utilizatorilor

Apple a prezentat la conferința anuală a dezvoltatorilor, WWDC 2026, o nouă funcție de securitate bazată pe inteligență artificială care poate schimba automat parolele compromise ale utilizatorilor, fără intervenția acestora.
Apple introduce o nouă funcție care va putea schimba automat parolele compromise ale utilizatorilor
Sursa foto: Hepta
Petre Apostol
09 iun. 2026, 02:46, Știrile zilei
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Noua opțiune face parte din suita Apple Intelligence și extinde funcționalitățile existente care detectează parolele slabe sau expuse în breșe de securitate.

Potrivit companiei, sistemul va putea utiliza capabilități de inteligență artificială pentru a accesa site-urile web relevante, a autentifica utilizatorul și a genera o nouă parolă în locul celei compromise. Parola actualizată va fi salvată automat în aplicația Passwords a Apple.

Până acum, utilizatorii trebuiau să schimbe manual parolele pentru fiecare cont afectat, un proces care putea deveni dificil mai ales în cazul conturilor protejate prin autentificare în doi pași.

Noua funcție reprezintă unul dintre cele mai concrete exemple de utilizare a inteligenței artificiale de tip „agentic”, capabilă să efectueze acțiuni în numele utilizatorului. Apple susține că tehnologia poate interveni direct pentru a remedia o problemă de securitate imediat după identificarea unei parole compromise.

Analiștii din domeniul tehnologiei consideră că funcția ar putea avea un impact semnificativ asupra securității cibernetice a utilizatorilor obișnuiți, în condițiile în care reutilizarea parolelor și întârzierea schimbării acestora după o breșă de date rămân practici frecvente.

Noua opțiune diferențiază Apple de alte companii tehnologice. Deși managerii de parole ai unor platforme concurente pot identifica parole slabe sau compromise, aceștia nu pot, în prezent, să le schimbe automat în numele utilizatorului.

Apple nu a anunțat deocamdată calendarul complet de implementare a funcției. Aceasta face parte din noua generație de instrumente Apple Intelligence prezentate în cadrul WWDC 2026.

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