Administrația Trump promovează războiul din Iran folosind videoclipuri virale, în stil TikTok: Montaje video cu atacuri reale și secvențe din jocuri video

Campania de promovare a războiului SUA împotriva Iranului implică un mod de comunicare inedit și neobișnuit în comparație cu stilul adoptat de administrațiile anterioare.

Videoclipurile de tip mash-up în stil TikTok ale administrației Trump combină lovituri cu rachete cu secvențe din filme și jocuri video, la care sunt adăugate pasaje din declarațiile făcute de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, la conferințele de presă de la Pentagon.

Potrivit POLITICO, strategia are la bază și un motiv: implicarea publicului. Oficialii spun că strategia funcționează, invocând o acoperire masivă.

„În decurs de patru zile, videoclipurile pe care le-am publicat au avut peste 3 miliarde de vizualizări. Asta depășește cu mult orice am făcut vreodată în al doilea mandat”, a declarat un înalt oficial al Casei Albe, sub protecția anonimatului, pentru POLITICO.

Câțiva angajați ai departamentului de comunicare al Casei Albe trebuie să distribuie acest gen de conținut în stil TikTok publicat în grupurile lor private de chat.

Stilul videoclipurilor nu este îmbrățișat și de foștii oficiali

Totuși, ideea unor astfel de videoclipuri nu este îmbrățișată și de foștii oficiali, care au făcut grimase la vederea videoclipurilor, fie că este vorba de montajul „Here comes the Boom” în care jucătorii defensivi din NFL îi plachează brutal pe cei din atac, fie de alte clipuri în stil TikTok cu home run-uri din MLB, Grand Theft Auto și cu filme precum „Iron Man”, „Top Gun” și „Gladiator”.

„Pare pur și simplu detașat de realitate. Aliații noștri privesc asta și se întreabă ce naiba se întâmplă. Nu pare că suntem serioși”, a spus generalul-locotenent în rezervă Ben Hodges, potrivit POLITICO.

Pe de altă parte, oficialii din administrație spun că scopul unor astfel de videoclipuri este de a atrage publicul mai tânăr și de a scoate în evidență trupele.

„Sondajele arată că mulți tineri susțin într-o oarecare măsură acest război, iar obiectivul nostru este să le oferim conținut. Ceea ce facem nu înseamnă o lipsă de respect față de trupele americane. Dimpotrivă, prin aceste videoclipuri punem în evidență toată munca extraordinară — munca eroică pe care o depun. O facem într-un mod care captivează publicul”, a spus un înalt oficial de la Casa Albă pentru sursa citată.

Un al doilea oficial de rang înalt de la Casa Albă, implicat în efortul de realizare a videoclipurilor, a calificat această inițiativă drept una creativă, în contextul în care nicio administrație anterioară nu a apelat la o astfel de modalitate de comunicare.

„Noi stăm aici și ne chinuim cu meme-uri de succes, omule. Există un factor de divertisment în ceea ce facem. Dar, în cele din urmă, totul se reduce la faptul că nimeni nu a încercat vreodată să comunice cu publicul american în acest fel”, a spus acesta pentru POLITICO.

Explicațiile din spatele ideii

Lauren Kapp, strateg digital democrat și fondatoare a Luminary Strategies, a explicat pentru POLITICO faptul că abordarea administrației Trump de a comunica informații despre desfășurarea războiului în acest fel prezintă similitudini cu strategia politică a lui Trump din campania electorală din 2024.

„Întreaga lor strategie se bazează pe provocarea furiei și pe obținerea unui număr cât mai mare de vizualizări. Nu le pasă dacă interacțiunea este pozitivă sau negativă. Ei vor ca aceste videoclipuri să fie vizionate de cât mai mulți tineri impresionabili”, a spus Kapp pentru sursa citată.

Caracterul neobișnuit al modului de comunicare este subliniat și de Tom Ricks, un corespondent militar de lungă durată, care este acum istoric militar și autor.

„Abordarea administrației Trump în ceea ce privește discutarea războiului împotriva Iranului este atât neobișnuită, cât și fără precedent. Cu Hegseth la cârmă, ei amestecă incompetența cu aroganța. Nu par să le pese ce crede publicul american, ceea ce este o abordare periculoasă”, a subliniat acesta.